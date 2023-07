Kalenderblatt 2023: 29. Juli

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 29. Juli 2023:

30. Kalenderwoche, 210. Tag des JahresNoch 155 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: LöweNamenstag: Flora, Ladislaus, Luzilla, Olaf

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die im Kampf gegen die Corona-Pandemie engagierte Ärztin Lisa-Maria Kellermayr wird tot in ihrer Praxis in Oberösterreich aufgefunden. Die Medizinerin war massiven Morddrohungen aus der Impfgegner-Szene ausgesetzt. Ihr Suizid facht die Debatte über Hass im Netz erneut an.

2021 - Der goldene Farbton des bekannten Schokoladen-Osterhasen von Lindt genießt nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe Markenschutz.

2013 - Der brandenburgische Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) erklärt seinen Rücktritt zum 28. August aus gesundheitlichen Gründen.

2008 - Das US-Repräsentantenhaus entschuldigt sich 140 Jahre nach Abschaffung der Sklaverei in den USA offiziell bei schwarzen Amerikanern für „fundamentales Unrecht, Grausamkeit, Brutalität und Unmenschlichkeit“.

1981 - Der britische Thronfolger Prinz Charles und Lady Diana Spencer heiraten in der Londoner St. Paul's Kathedrale. 1996 wird das Paar geschieden. 1997 stirbt Prinzessin Diana bei einem Autounfall in Paris.

1973 - Der britische Formel-1-Pilot Roger Williamson verunglückt beim Großen Preis der Niederlande in Zandvoort tödlich.

1958 - In Washington unterzeichnet Präsident Dwight D. Eisenhower das Nationale Luft- und Raumfahrtgesetz. Damit ist die Nasa, die zivile Luft- und Raumfahrtbehörde der USA, gegründet. Im Oktober nimmt sie ihre Arbeit auf.

1954 - Der erste Band der Romantrilogie „Der Herr der Ringe“ von J. R. R. Tolkien erscheint in Großbritannien.

1948 - In London beginnen die ersten Olympischen Sommerspiele nach dem Zweiten Weltkrieg. Deutsche Sportler sind davon ausgeschlossen und dürfen erst 1952 in Helsinki wieder teilnehmen.

GEBURTSTAGE

1963 - Alexandra Paul (60), amerikanische Schauspielerin („Christine“, „Baywatch“)

1948 - Horst Schroth (75), deutscher Kabarettist („Grün vor Neid“), Schauspieler und Autor

1943 - Ingrid Krämer-Gulbin (80), deutsche Wasserspringerin, Olympia-Gold 1960 in Rom und 1964 in Tokio

1943 - Michael Holm (80), deutscher Schlagersänger („Tränen lügen nicht“) und Produzent

1938 - Klaus Töpfer (85), deutscher Politiker (CDU), Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) 1998-2006, Bundesbauminister 1994-1998, Bundesumweltminister 1987-1994

TODESTAGE

1983 - David Niven, britischer Schauspieler („Tod auf dem Nil“, „Der rosarote Panther“), geb. 1910

1983 - Luis Buñuel, spanischer Regisseur („Der diskrete Charme der Bourgeoisie“, „Belle de Jour - Schöne des Tages“) geb. 1900