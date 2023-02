Kalenderblatt 2023: 3. Februar

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 3. Februar 2023:

5. Kalenderwoche, 34. Tag des Jahres

Noch 331 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Ansgar, Hannah, Simeon

HISTORISCHE DATEN

2022 - Die Deutsche Welle darf in Russland nicht mehr senden und muss ihr Büro in Moskau schließen. Zuvor hatten die deutschen Medienregulierer dem russischen Staatssender RT DE wegen fehlender deutscher Lizenz ein Sendeverbot erteilt.

2008 - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Ludwigshafen sterben neun Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft, darunter fünf Kinder. Die Staatsanwaltschaft hält einen Anschlag für „äußerst unwahrscheinlich“. Die Brandursache bleibt ungeklärt.

2006 - Im Roten Meer sinkt rund 90 Kilometer vor dem Zielhafen Safaga in Ägypten die Fähre „Al Salam Boccaccio 98“. Mehr als 1000 Menschen sterben.

1998 - Ein US-Militärjet durchschneidet im Tiefflug das Kabel einer Seilbahn beim norditalienischen Ski-Ort Cavalese. Eine Gondel stürzt 100 Meter in die Tiefe. 20 Menschen, darunter acht Deutsche, kommen ums Leben.

1990 - Das 30 Jahre zuvor von Südafrika ausgesprochene Verbot der Befreiungsbewegung Afrikanischer Nationalkongress (ANC) wird offiziell aufgehoben.

1976 - Mosambiks Hauptstadt wird umbenannt und heißt jetzt Maputo. Bisher trug sie den Namen des portugiesischen Stadtgründers Lourenço Marques.

1959 - Ein Flugzeug mit den Rock 'n' Roll-Stars Buddy Holly, Ritchie Valens und The Big Bopper an Bord stürzt kurz nach dem Start in einem Schneesturm im US-Bundesstaat Iowa ab. Alle Insassen kommen ums Leben.

1958 - Die Benelux-Staaten Belgien, Luxemburg und die Niederlande gründen in Den Haag eine Wirtschaftsunion.

993 - Papst Johannes XV. genehmigt die Verehrung des 20 Jahre zuvor verstorbenen Bischofs Ulrich von Augsburg. Es gilt als erste Heiligsprechung durch einen Papst.

GEBURTSTAGE

1963 - Jörn Andersen (60), norwegischer Fußballspieler und -trainer, 27 Einsätze als norwegischer Nationalspieler, später Trainer FSV Mainz 05 2008-2009

1948 - Carlos Belo (75), timorischer katholischer Geistlicher, ehemaliger Bischof von Osttimor, Friedensnobelpreisträger 1996

1948 - Henning Mankell, schwedischer Kriminalschriftsteller („Die fünfte Frau“, „Die falsche Fährte“, „Mittsommermord“), gest. 2015

1938 - Tony Marshall (85), deutscher Schlagersänger („Schöne Maid“, „Heute hau'n wir auf die Pauke“, „Junge, die Welt ist schön“)

1898 - Alvar Aalto, finnischer Architekt (Konzert- und Kongressgebäude „Finlandia“ in Helsinki, Aalto-Theater in Essen), gest. 1976

TODESTAGE

2018 - Rolf Zacher, deutscher Schauspieler („Endstation Freiheit“), geb. 1941

1998 - Gabriel Laub, polnisch-deutscher Schriftsteller („Der Aufstand der Dicken“), geb. 1928