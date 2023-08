Kalenderblatt 2023: 4. August

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. August 2023:

31. Kalenderwoche, 216. Tag des JahresNoch 149 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: LöweNamenstag: Johannes

HISTORISCHE DATEN

2022 - Angesichts zahlreicher Vorwürfe der Vetternwirtschaft tritt die Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, mit sofortiger Wirkung von ihrem Amt als ARD-Vorsitzende zurück. Am 7. August tritt sie auch als RBB-Intendantin zurück. Schlesinger bestreitet die Vorwürfe.

1998 - In Berlin-Steglitz stürzt ein vierstöckiges Wohnhaus nach einer Gasexplosion in sich zusammen. Sieben Menschen sterben, zwei überleben. Ursache des Unglücks waren Manipulationen an der Gasleitung.

1993 - In einem Revisionsverfahren werden in Los Angeles zwei von vier Polizeibeamten im Rodney-King-Prozess zu je 30 Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Sie hatten den Schwarzen King 1991 zusammengeschlagen. Der Richter entscheidet sich damit für ein weitaus milderes Strafmaß, als dies in juristischen Richtlinien empfohlen wird.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

1983 - In Italien wird die neue Regierung unter dem Sozialisten Bettino Craxi vereidigt. Das Kabinett besteht aus fünf Parteien.

1978 - Die Europäische Konvention zur Bekämpfung des Terrorismus tritt in Kraft.

1963 - Der deutsche Radrennfahrer Rudi Altig siegt bei der 476 km langen Radfernfahrt Paris-Reims-Luxemburg.

1931 - Kurt Tucholsky beschreibt in einem Beitrag für die Wochenzeitung „Die Weltbühne“, wie im Ersten Weltkrieg Feldgendarmen Deserteure niederschossen. Hieraus stammt das Zitat „Soldaten sind Mörder“.

1903 - In Rom wird Kardinal Giuseppe Sarto als Pius X. zum Papst gewählt.

1791 - Der Frieden von Sistowa (Swischtow/heute Bulgarien) zwischen Kaiser Leopold II. und Sultan Selim III. beendet den letzten der österreichischen Türkenkriege. Unter anderem legt er die gemeinsame Grenze beider Reiche nach dem Stand von 1788 fest.

GEBURTSTAGE

1968 - Marcus Schenkenberg (55), schwedisches Model und Schauspieler, Jeans-Campagne für Calvin Klein 1991

1958 - Ian Broudie (65), britischer Musiker und Songschreiber, Mitglied der Rockband Lightning Seeds

1958 - Mary Decker-Slaney (65), Leichtathletik, 1983 zwei Goldmedaillen bei den Weltmeisterschaften im 1500- und 3000-Meter-Lauf

1948 - Giorgio Parisi (75), italienischer Physiker, Nobelpreis Physik 2021 gemeinsam mit Klaus Hasselmann und Syukuro Manabe

1943 - Laura Biagiotti, italienische Modeschöpferin und Unternehmerin, genannt „Queen of Cashmere“ wegen ihrer Kaschmir-Kollektionen, Parfüms „Roma“ und „emotions“, gest. 2017

TODESTAGE

2003 - Frederick C. Robbins, amerikanischer Mediziner, Nobelpreis für Medizin 1954. Dem Kinderarzt war es 1949 mit zwei Forscherkollegen in Boston gelungen, den Erreger der Kinderlähmung im Labor zu züchten und damit den Weg für die Entwicklung eines Impfstoffes zu ebnen, geb. 1916

1753 - Gottfried Silbermann, deutscher Orgelbauer, Orgel im Dom von Freiberg, Bruder des Orgelbauers Andreas Silbermann, geb. 1683