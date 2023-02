Kalenderblatt 2023: 4. Februar

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. dpa

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 4. Februar 2023:

5. Kalenderwoche, 35. Tag des Jahres

Noch 330 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Wassermann

Namenstag: Gilbert, Johanna, Veronika

HISTORISCHE DATEN

2021 - Die elektronische Fußfessel für Strafentlassene ist zulässig, urteilt das Bundesverfassungsgericht. Die Überwachungsmaßnahme diene dem Schutz anderer Menschen.

2013 - Die europäische Polizeibehörde Europol hat den bis dahin weltweit größten Fußball-Wettbetrug aufgedeckt. Es seien rund 700 verdächtige Spiele zwischen 2008 und 2011 ermittelt worden, erklären die Fahnder auf einer Pressekonferenz in Den Haag.

2003 - Die 1992 gegründete Bundesrepublik Jugoslawien wird aufgelöst und der Staat Serbien-Montenegro proklamiert. Er besteht bis 2006.

1998 - Im Norden Afghanistans kommen bei einem Erdbeben der Stärke 5,9 mindestens 2300 Menschen ums Leben.

1983 - Der als Kriegsverbrecher gesuchte ehemalige Gestapo-Chef von Lyon, Klaus Barbie, wird aus Bolivien ausgewiesen und am 5. Februar den französischen Behörden übergeben.

1963 - In Genf beginnt die erste internationale Konferenz über Entwicklungshilfe. Bis zum 20. Februar beraten 2000 Experten aus 95 Staaten unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen über die Koordination von Entwicklungshilfeprogrammen.

1948 - Als erste der britischen Kronkolonien erhält Ceylon (heute Sri Lanka) seine vollständige Unabhängigkeit. Ministerpräsident wird Don Stephen Senanayake.

1933 - Reichspräsident Paul von Hindenburg unterzeichnet die Notverordnung zum „Schutz des deutschen Volkes“. Sie schränkt die Versammlungs- und Pressefreiheit erheblich ein.

1738 - Der jüdische Bankier Joseph Süßkind Oppenheimer wird in Stuttgart am Galgen hingerichtet. Der Finanzrat des Herzogs von Württemberg war in einem von antijüdischen Ressentiments geprägten politischen Prozess zum Tode verurteilt worden. 1940 greifen die Nationalsozialisten mit dem Hetzfilm „Jud Süß“ den Fall auf.

GEBURTSTAGE

1973 - Oscar de la Hoya (50), amerikanischer Profiboxer, Weltmeister in sechs Gewichtsklassen

1963 - Pirmin Zurbriggen (60), Schweizer Alpinskiläufer, Bei den Olympischen Winterspielen in Calgary 1988 Goldmedaille in der Abfahrt und Bronze im Riesenslalom

1953 - Jerome Powell (70), amerikanischer Jurist und Finanzbeamter, Vorsitzender der US-Notenbank (Fed) seit 2018

1948 - Alice Cooper (75), amerikanischer Rocksänger („Trash“, „School's out“)

1913 - Rosa Parks, amerikanische Bürgerrechtlerin, wurde wegen ihre Weigerung, in einem öffentlichen Bus ihren Sitz für einen Weißen zu räumen, festgenommen und löste damit einen mehr als einjährigen Boykott der Busgesellschaft durch die afroamerikanische Bevölkerung aus, an deren Spitze sich der damals noch unbekannte Pastor Martin Luther King setzte, gest. 2005

TODESTAGE

2020 - Daniel arap Moi, kenianischer Politiker, Staatspräsident 1978-2002, geb. 1924

1995 - Patricia Highsmith, amerikanische Schriftstellerin, verfasste vor allem psychologische Kriminalromane („Zwei Fremde im Zug“, „Der talentierte Mr. Ripley“), geb. 1921