Kalenderblatt 2023: 5. November

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 5. November 2023:

44. Kalenderwoche, 309. Tag des Jahres

Noch 56 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Skorpion

Namenstag: Berthild, Emmerich

HISTORISCHE DATEN

2021 - Die schwedische Kultgruppe Abba feiert nach fast 40 Jahren Pause mit dem Studioalbum „Voyage“ ihr Comeback. Darauf sind zehn neue Songs zu hören.

2018 - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) versetzt Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand. Dieser hatte von teilweise linksradikalen Kräften in der SPD gesprochen.

2013 - Die New Yorker wählen den Demokraten Bill de Blasio zum neuen Bürgermeister. Er löst am 1. Januar 2014 Michael Bloomberg ab, der nach drei Amtszeiten nicht wieder kandidieren durfte.

2008 - Russlands Präsident Dmitri Medwedew bekräftigt in seiner ersten Rede zur Lage der Nation, dass sein Land „Iskander“-Kurzstreckenraketen bei der Stadt Kaliningrad (Königsberg) zwischen den Nato-Staaten Polen und Litauen stationieren werde.

1993 - Der Bundesrat beschließt die bundesweite Einführung des Grünen Pfeils. Das Verkehrsschild aus der ehemaligen DDR ermöglicht das Rechts-Abbiegen an roten Ampeln.

1986 - Die Länderkennung .de für Deutschland wird bei der Internet-Organisation Iana registriert. Das Internet dient damals vor allem der Kommunikation zwischen Wissenschaftlern.

1980 - Im Berliner Zoo treffen die Pandabären Bao Bao (der Süße) und Tjen Tjen (die Göttliche) ein. Sie kommen als Geschenk der chinesischen Regierung an den damaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) in die geteilte Stadt.

1978 - Die Inbetriebnahme des einzigen österreichischen Kernkraftwerks in Zwentendorf an der Donau (Niederösterreich) wird durch eine Volksabstimmung verhindert. 1999 wird das Verbot von Atomkraft in der Verfassung verankert.

1968 - Der Republikaner Richard Nixon wird zum 37. Präsidenten der USA gewählt.

GEBURTSTAGE

1983 - Mike Hanke (40), deutscher Fußballspieler, Nationalspieler 2005-2007

1963 - Jair Lapid (60), israelischer Fernsehmoderator und Politiker, Ministerpräsident Juli-Dezember 2022

1963 - Tatum O'Neal (60), amerikanische Schauspielerin („Paper Moon“)

1923 - Rudolf Augstein, deutscher Journalist und Verleger, Herausgeber des Nachrichtenmagazins „Der Spiegel“ 1947-2002, gest. 2002

1921 - Margot Friedländer (102), deutsche Überlebende des Holocaust, Zeitzeugin und Autorin

TODESTAGE

2010 - Jill Clayburgh, amerikanische Schauspielerin („Eine entheiratete Frau“), geb. 1944

1977 - René Goscinny, französischer Comic-Autor, Erfinder und Texter der „Asterix“-Comics, geb. 1926