Kalenderblatt 2023: 6. Juli

Das aktuelle Kalenderblatt für den 6. Juli 2023:

27. Kalenderwoche, 187. Tag des Jahres

Noch 178 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Goar, Maria

HISTORISCHE DATEN

2022 - Das Bundeskabinett beschließt einen Gesetzentwurf zum sogenannten Chancen-Aufenthaltsrecht. Ausländer ohne gesicherten Aufenthaltstitel sollen eine langfristige Bleibeperspektive bekommen, wenn sie zum Stichtag 1. Januar 2022 seit mindestens fünf Jahren in Deutschland gelebt haben.

2021 - In Amsterdam wird der prominente niederländische Kriminalreporter Peter R. de Vries niedergeschossen. Neun Tage später stirbt er. Der Mord wird einer marokkanischen Mafiabande angelastet, mit deren Verbrechen sich de Vries befasst hatte.

2013 - Sabine Lisicki verpasst beim Tennisturnier in Wimbledon den Titelgewinn. Die Berlinerin, die als erste Deutsche seit Steffi Graf 1999 ins Endspiel eingezogen war, verliert gegen die Französin Marion Bartoli in zwei Sätzen.

2003 - Erstmals seit 1943 wird in der Flensburger Förde wieder ein Finnwal gesichtet. Das etwa zehn Tonnen schwere Jungtier verschwindet nach einigen Tagen zunächst, taucht Ende des Monats in der Kieler Förde wieder auf und findet schließlich den Weg zurück ins Meer.

1998 - Vor dem UN-Kriegsverbrecher-Tribunal für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag beginnt der erste Völkermord-Prozess vor einem internationalen Gericht seit den Verfahren von Nürnberg und Tokio nach dem Zweiten Weltkrieg.

1988 - Bei einer Explosion auf der Ölbohrinsel „Piper Alpha“ in der Nordsee vor Schottland kommen 167 Menschen ums Leben. Es ist das bis dahin schwerste Unglück auf einer Ölplattform.

1978 - Die Konferenz der Länderverkehrsminister empfiehlt die Einführung einer Richtgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen.

1938 - Im französischen Évian treffen sich Vertreter von 32 Staaten und Dutzenden Hilfsorganisationen und beraten über das Schicksal der jüdischen Flüchtlinge aus Deutschland und Österreich. Die Konferenz endet fast ergebnislos, kaum ein Staat erklärt sich bereit, zusätzliche Flüchtlinge aufzunehmen.

1928 - „Lights of New York“ wird in New York uraufgeführt. Das sogenannte „All-Talkie“ ist der erste reine Tonfilm in Spielfilmlänge.

GEBURTSTAGE

1948 - Bodo Kirchhoff (75), deutscher Schriftsteller („Infanta“, „Der Sandmann“, „Parlando“), Deutscher Buchpreis 2016 für „Widerfahrnis“

1948 - Nathalie Baye (75), französische Schauspielerin („Rette sich, wer kann“, „Eine pornographische Beziehung“)

1943 - Hans-Jürgen Papier (80), deutscher Jurist, Präsident des Bundesverfassungsgerichts 2002-2010

1898 - Hanns Eisler, deutsch-österreichischer Komponist, komponierte 1949 die Nationalhymne der DDR mit dem Titel „Auferstanden aus Ruinen“, gest. 1962

1898 - Helene Wessel, deutsche Politikerin, Vorsitzende der Zentrumspartei 1949-1952, später SPD-Mitglied, Mitglied des Parlamentarischen Rates 1948-1949 - und damit eine der „Mütter des Grundgesetzes“, gest. 1969

TODESTAGE

1973 - Otto Klemperer, deutscher Dirigent, Exil 1933-1945, gilt als einer großen Dirigenten seiner Zeit, geb. 1885

1893 - Guy de Maupassant, französischer Schriftsteller (Roman „Bel ami“), geb. 1850