Kalenderblatt 2023: 7. Mai

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind.

Tag für Tag finden Sie an dieser Stelle einen Rückblick auf Ereignisse, Anekdoten, Geburts- oder Sterbetage, die mit diesem Datum verbunden sind. dpa

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Mai 2023:

18. Kalenderwoche, 127. Tag des JahresNoch 238 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: StierNamenstag: Agostino, Gisela, Helga, Notker

HISTORISCHE DATEN

2022 - Der nepalesische Bergführer Kami Rita erreicht zum 26. Mal den Gipfel des Mount Everest und baut damit seinen eigenen Rekord aus. Er hatte den mit 8849 Metern höchsten Berg der Welt erstmals 1994 bezwungen.

2021 - Hacker legen eine der größten Benzin-Pipelines in den USA fünf Tage lahm und erpressen mehrere Millionen Dollar. Die Colonial Pipeline transportiert etwa 45 Prozent des an der Ostküste verbrauchten Kraftstoffs.

2018 - Der als „Vater Beimer“ bekannt gewordene Schauspieler Joachim H. Luger kündigt seinen Ausstieg aus der „Lindenstraße“ an. Er gehörte seit der ersten Folge im Jahr 1985 zum Ensemble der ARD-Serie.

2013 - Im Hafen von Genua rammt ein Containerfrachter bei einem Routinemanöver einen Kontrollturm und reißt neun Menschen in den Tod.

2008 - Deutschlands erste schwarz-grüne Landesregierung ist im Amt. Die Hamburger Bürgerschaft wählt Bürgermeister Ole von Beust (CDU) mit deutlicher Mehrheit zum Regierungschef.

1998 - Die Daimler-Benz AG und der US-Autokonzern Chrysler geben ihren Zusammenschluss bekannt. Die Fusion der Autogiganten ist der bis dahin größte Industriezusammenschluss aller Zeiten. 2007 verkauft der Konzern die Mehrheit an Chrysler an den US-Finanzinvestor Cerberus und benennt sich in Daimler AG um.

1953 - Zu Ehren des verstorbenen sowjetischen Diktators tauft die DDR die Wohnstadt des Eisenhüttenkombinats Ost bei Fürstenberg (Oder) Stalinstadt. 1961 wird der Ort in Eisenhüttenstadt umbenannt.

1933 - Der Maler Max Liebermann erklärt seinen Austritt aus der Preußischen Akademie der Künste und legt die Ehrenpräsidentschaft nieder. Vorausgegangen waren Gleichschaltung und ein Ausstellungsverbot für jüdische Künstler durch die Nationalsozialisten.

1848 - In Berlin wird die erste Ausgabe der Satirezeitschrift „Kladderadatsch“ veröffentlicht. Sie erscheint bis 1944 „täglich, mit Ausnahme der Wochentage“.

GEBURTSTAGE

1963 - Uta Prelle (60), deutsche Schauspielerin (TV-Serie „Hinter Gittern - Der Frauenknast“)

1963 - Utz Claassen (60), deutscher Manager, Vorstandsvorsitzender der EnBW 2003-2007, der Sartorius AG 1997-2003

1958 - Christine Lieberknecht (65), deutsche Politikerin (CDU), Ministerpräsidentin von Thüringen 2009-2014

1908 - Max Grundig, deutscher Unternehmer, Gründer des nach ihm benannten Elektronik-Unternehmens 1930, gest. 1989

1833 - Johannes Brahms, deutscher Komponist („Ungarische Tänze“, „Ein deutsches Requiem“), gest. 1897

TODESTAGE

1988 - Conny Freundorfer, deutscher Tischtennisspieler, gewann neunmal in Folge die deutsche Einzelmeisterschaft 1953-1961, geb. 1936

973 - Kaiser Otto I., römisch-deutscher König (ab 936) und Kaiser (ab 962), geb. 912