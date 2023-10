Kalenderblatt 2023: 7. Oktober

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 7. Oktober 2023:

40. Kalenderwoche, 280. Tag des Jahres

Noch 85 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Waage

Namenstag: Gerold, Justina

HISTORISCHE DATEN

2022 - Menschenrechtler aus Belarus, Russland und der Ukraine erhalten den Friedensnobelpreis. Der inhaftierte belarussische Menschenrechtsanwalt Ales Bjaljatzki, die russische Organisation Memorial und das ukrainische Center for Civil Liberties repräsentierten die Zivilgesellschaft in ihren Heimatländern, urteilt das norwegische Nobelkomitee in Oslo.

2003 - Filmschauspieler Arnold Schwarzenegger gewinnt mit 48,6 Prozent der Stimmen die vorgezogenen Gouverneurswahlen in Kalifornien.

1998 - Der norwegische König Harald V. weiht den neugebauten 50 Kilometer nördlich von Oslo gelegenen internationalen Flugplatz Gardermoen ein.

1993 - Als erster Afroamerikanerin wird der Schriftstellerin Toni Morrison in Stockholm der Literatur-Nobelpreis zuerkannt.

1973 - Der Schotte Jackie Stewart wird seit 1969 zum dritten Mal Formel 1-Weltmeister und gibt am 14. Oktober offiziell seinen Rücktritt bekannt.

1948 - Zur Eröffnung des Pariser Autosalons stellt Citroën den 2 CV (Deux Chevaux) vor - in Deutschland meist „Ente“ genannt. Es ist seinerzeit das billigste Auto auf dem französischen Markt.

1933 - Auf dem Pariser Flughafen Le Bourget wird die Gründung der französischen Fluggesellschaft Air France offiziell gefeiert. Sie war Ende August durch den Zusammenschluss von vier Fluggesellschaften entstanden.

1928 - Die Deutsche Reichsbahn schafft mit dem Fahrplanwechsel die 4. Klasse ab, die nur über Stehplätze verfügte.

1905 - In Leipzig wird im Beisein des sächsischen Königs Friedrich August III. das Neue Rathaus der Öffentlichkeit feierlich übergeben.

GEBURTSTAGE

1968 - Thom Yorke (55), britischer Popmusiker, Sänger und Kopf der Rockband Radiohead (Album „In Rainbows“)

1958 - Sunnyi Melles (65), Schweizer Schauspielerin (Filme „Paradies“, „Die wilden Fünfziger“, „Die Rättin“)

1953 - Ronald Worm (70), deutscher Fußballspieler, 92 Tore für Eintracht Braunschweig in 246 Spielen, außerdem fünf Tore in sieben Länderspielen für die deutsche Nationalelf

1953 - Sigi Zimmerschied (70), deutscher Schauspieler und Kabarettist, Soloprogramm „Der siebte Tag - Ein Erschöpfungsbericht“

1953 - Tico Torres (70), amerikanischer Musiker, Schlagzeuger der Band Bon Jovi

TODESTAGE

2013 - Patrice Chéreau, französischer Regisseur („Die Bartholomäusnacht“), Inszenierung der Oper „Ring des Nibelungen“ 1976 in Bayreuth, geb. 1944

1963 - Gustaf Gründgens, deutscher Schauspieler, Regisseur und Theaterintendant („Faust“), geb. 1899