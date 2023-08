Kalenderblatt 2023: 8. August

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 8. August 2023:

32. Kalenderwoche, 220. Tag des JahresNoch 145 Tage bis zum JahresendeSternzeichen: LöweNamenstag: Cyriakus, Dominikus, Famian

HISTORISCHE DATEN

2022 - Ermittler der Bundespolizei FBI durchsuchen die Villa von Ex-US-Präsident Donald Trump im Bundesstaat Florida und beschlagnahmen mehr als hundert teils streng geheime Dokumente. Das Material hätte laut Gesetz an das Nationalarchiv gegeben werden müssen.

2013 - Nach 40 Jahren in der Wildnis sind in Vietnam ein Vater und sein Sohn im Wald entdeckt worden. Der Mann sei während des Vietnamkriegs 1973 mit seinem Sohn dorthin geflohen, berichten vietnamesische Medien.

2008 - Torhüter Jens Lehmann beendet seine Karriere in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

2003 - Der Wetterdienst Meteomedia misst im saarländischen Perl-Nennig 40,3 Grad Celsius. Der Sommer 2003 ist der heißeste in Deutschland seit Beginn der Messreihen.

1973 - Agenten des südkoreanischen Geheimdienstes entführen den im Exil in Tokio lebenden Oppositionsführer Kim Dae Jung nach Seoul, wo er unter Hausarrest gestellt wird. Der Arrest wird nach internationalen Protesten im Oktober 1973 aufgehoben. 1997 wird Kim für fünf Jahre zum Präsidenten gewählt.

1963 - Ronnie Biggs überfällt mit 14 anderen Männern den Postzug von Glasgow nach London und erbeutet 2,6 Millionen Pfund. Nach seiner Verurteilung kann er aus dem Gefängnis fliehen und stellt sich erst 2001 der britischen Justiz.

1948 - Der 1. FC Nürnberg gewinnt das erste Nachkriegs-Finale um die deutsche Fußballmeisterschaft mit 2:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern.

1858 - In Frankfurt/Main wird der Zoologische Garten eröffnet. Er ist nach Berlin der zweite Zoo in Deutschland.

1588 - Spaniens als „unbesiegbar“ geltende Kriegsflotte, die Armada, wird im Ärmelkanal von der englischen Marine vernichtend geschlagen. Von insgesamt 130 Schiffen kehren nur 67 nach Spanien zurück.

GEBURTSTAGE

1998 - Shawn Mendes (25), kanadischer Sänger („Stitches“)

1988 - Prinzessin Beatrice (35), britische Prinzessin, Tochter von Prinz Andrew und seiner geschiedenen Frau Sarah Ferguson

1963 - Jon Turteltaub (60), amerikanischer Regisseur („Während du schliefst“, „Die Rückkehr der Tempelritter“)

1953 - Lloyd Austin (70), US-amerikanischer General und Politiker, Verteidigungsminister seit 2021

1953 - Nigel Mansell (70), britischer Automobilrennfahrer, Formel-1-Weltmeister 1992

TODESTAGE

2022 - Olivia Newton-John, britische Popsängerin („You're The One That I Want“) und Schauspielerin („Grease“), geb. 1948

2005 - Ilse Werner, deutsche Schauspielerin („Wir machen Musik“, „Die schwedische Nachtigall“) und Schlagersängerin, geb. 1921