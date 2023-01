Kalenderblatt 2023: 9. Januar

Berlin -Das aktuelle Kalenderblatt für den 9. Januar 2023:

2. Kalenderwoche, 9. Tag des Jahres

Noch 356 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Steinbock

Namenstag: Julian

HISTORISCHE DATEN

2022 - Bei einem der schwersten Brände der vergangenen Jahre in New York sterben in einem Hochhaus mindestens 17 Menschen. Als Brandursache gilt ein defektes elektrisches Heizgerät.

2021 - Eine indonesische Boeing 737 stürzt vor der Insel Java ins Meer. Alle 62 Insassen kommen ums Leben. Die Maschine war auf einem Inlandsflug von Jakarta nach Borneo. Es soll Probleme mit dem Schubhebel gegeben haben.

2020 - In der zentralchinesischen Stadt Wuhan (Provinz Hubei) stirbt erstmals ein Mensch an Covid-19, ausgelöst durch das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2. Bereits Ende 2019 hatte China der Weltgesundheitsorganisation (WHO) Krankheitsfälle gemeldet.

2005 - PLO-Chef Mahmud Abbas wird zum Nachfolger von Palästinenserpräsident Jassir Arafat (1929-2004) gewählt. Die Vereidigung erfolgt am 15. Januar.

1996 - Etwa 300 Rebellen überfallen ein Krankenhaus im dagestanischen Kisljar und nehmen bis zu 3000 Geiseln. In nachfolgenden Gefechten sterben mehr als 250 Menschen.

1988 - Beim Besuch einer Alt-Herrenmannschaft des 1. FC Magdeburg in Saarbrücken setzt sich Jürgen Sparwasser, einer der prominentesten Fußballspieler der DDR, in den Westen ab.

1988 - Das Münchner Prinzregententheater, das 1963 wegen Baufälligkeit geschlossen worden war, wird wiedereröffnet.

1976 - Im Maschinenraum des Containerschiff-Neubaus „Anders Maersk“ kommt es auf einer Hamburger Werft zu einer Verpuffung, die den Kessel explodieren lässt. 27 Arbeiter kommen ums Leben.

1788 - Connecticut wird der fünfte Bundesstaat der Vereinigten Staaten.

GEBURTSTAGE

1982 - Prinzessin Catherine (41), britische Prinzessin, Ehefrau des Thronfolgers William

1978 - Alexander James McLean (45), amerikanischer Musiker, Sänger der Boygroup Backstreet Boys („As long as you love me“)

1941 - Joan Baez (82), amerikanische Folksängerin („We Shall Overcome“, „The Night They Drove Old Dixie Down“)

1933 - Helmut Schäfer (90), deutscher Politiker (FDP), Staatsminister im Auswärtigen Amt 1987-1998

1908 - Simone de Beauvoir, französische Schriftstellerin („Das andere Geschlecht“, „Das Alter“), gest. 1986

TODESTAGE

1908 - Wilhelm Busch, deutscher Schriftsteller und Zeichner („Max und Moritz“), geb. 1832

1873 - Kaiser Napoleon III., französischer Kaiser 1852-1870, geb. 1808