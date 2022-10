Kältehilfe-Ausbau ab November: Saison auf sicheren Füßen Von Dienstag an stehen für obdachlose Menschen in Berlin zusätzliche Notübernachtungsplätze im Warmen bereit. „Das Land Berlin erhöht ab 1. November die Zahl... dpa

ARCHIV - Ein Obdachloser hält einen Becher Tee in der Hand. Christophe Gateau/dpa/Archivbild

Berlin -Von Dienstag an stehen für obdachlose Menschen in Berlin zusätzliche Notübernachtungsplätze im Warmen bereit. „Das Land Berlin erhöht ab 1. November die Zahl der Übernachtungsplätze für obdachlose Menschen von 643 im Monat Oktober auf 1010 Plätze“, teilte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales auf dpa-Anfrage mit. Wenige Tage später sollen demnach stadtweit insgesamt 1100 Plätze zur Verfügung stehen. „Aufgrund der erwartenden Kostensteigerungen durch pandemiebedingte Einschränkungen sowie höhere Energie- und Lebensmittelpreise übernimmt das Land Berlin in diesem Jahr die gestiegenen Kosten in der Kältehilfe für die Bezirke“, kündigte die Sozialverwaltung an.