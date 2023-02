Kamelle und Konfetti: Partystimmung bei Karnevalsumzug Die Narren können wieder feiern - ohne Corona-Auflagen. Beim großen Karnevalsumzug in Cottbus kommen Zehntausende Besucher zur Straßenparty. dpa

Cottbus -Kamelle, Konfetti und Luftballons: Nach zwei Jahren Corona-Pause ist am Sonntagnachmittag wieder ein Karnevalsumzug durch die Cottbuser Innenstadt gezogen. Tausende verkleidete Jecken zeigten sich in Partystimmung. Die bunte Parade ist laut Stadt der größte Karnevalsumzug in Ostdeutschland.