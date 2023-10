Laut Kammerjäger Adam Tesmer hat Berlin ein eklatantes Problem mit Bettwanzen. Wie Tesmer in einem Interview mit dem Spiegel angibt, sei sein Team in den letzten neun Monaten bereits zu 1200 Einsätzen gegen die unliebsamen Blutsauger in der Hauptstadt ausgerückt. Auf die Frage, wie verwanzt Berlin sei, hat der Kammerjäger eine eindeutige Antwort: „Massiv!“

Wie Tesmer gegenüber dem Nachrichtenmagazin weiter sagt, spreche man in der Stadt jedoch ungern über das Problem. Hotels würden oftmals verneinen, dass Wanzen in ihren Räumen gefunden worden seien. Zu seinen Einsätzen trage Tesmer zudem zivile Kleidung, sein Fahrzeug habe keine Aufschrift, die es als Wagen von Kammerjägern enttarnt. „Niemand möchte mit Bettwanzen in Verbindung gebracht werden. Das darf sich nicht herumsprechen. Die Leute schämen sich.“

Bettwanzen in der Berliner U-Bahn und unter Sessellehnen im Kino gefunden

Dabei würden die Wanzen auch in schicken Hotels auftreten: „Wir finden Bettwanzen bei Reichen wie bei Armen“, sagt der Experte. Mit Schmutz habe das „wenig zu tun“, so Tesmer. Weiter berichtet er: „Wir haben Bettwanzen schon in der U-Bahn und in einem Kino am Potsdamer Platz gefunden. Die sitzen gern unter den Armlehnen.“

Den Grund für die steigenden Zahlen an Bettwanzen in Deutschland sieht der Deutsche Schädlingsbekämpfer-Verband in der verstärkten Reiselust der Menschen nach der Corona-Pandemie. Tesmer macht dabei insbesondere die Billigflieger verantwortlich. „Wenn man für zwanzig Euro nach Paris fliegen kann, dort in einer Absteige übernachtet und daheim den Koffer aufs Bett stellt …“

Panik um Bettwanzen in Frankreich: Wie gefährlich sind die Tierchen?

Gefährlich sei ein Biss durch eine Bettwanze nicht, so der Experte. Dabei würden keine Krankheiten übertragen. Aus diesem Grund gebe es in Deutschland, anders als in der damaligen DDR, auch keine Meldepflicht. In Berlin war in der vergangenen Woche ein Fall bekannt geworden, bei dem wegen einer Bettwanzen-Plage eine gesamte Station der JVA Plötzensee geräumt werden musste.

In Frankreich hatten Menschen zuletzt vermehrt Fotos und Videos von mutmaßlichen Wanzen verbreitet und damit einen Medienhype um die Schädlinge losgetreten. Sogar die französische Regierung sah sich veranlasst, zu reagieren: Premierministerin Élisabeth Borne berief ein Ministertreffen ein, um über die Bettwanzen-Krise zu beraten.