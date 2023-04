Demonstranten in New York protestieren gegen das Urteil des texanischen Bundesrichters Matthew Kacsmaryk.

Demonstranten in New York protestieren gegen das Urteil des texanischen Bundesrichters Matthew Kacsmaryk. imago/Michael Nigro

Nachdem ein Richter im US-Bundesstaat Texas die Zulassung für das Abtreibungsmedikament Mifepriston zunächst ausgesetzt hatte, wurde das umstrittene Urteil nun vorerst gekippt. Wie am Donnerstag unter anderem die Washington Post berichtete, sprach sich eine Mehrheit der Richter des fünften Berufungsgerichts in New Orleans dafür aus, die bereits seit über 20 Jahren bestehende Zulassung des Medikaments vorerst aufrechtzuerhalten – mit Einschränkungen.

Ein Schwangerschaftsabbruch mit Mifepriston gehört zu den gängigsten Alternativen zu einem operativen Eingriff. Vor allem einkommensschwächere Haushalte in ländlichen Regionen der USA sind seit dessen erstmaliger Zulassung im Jahr 2000 auf das Medikament angewiesen. Der konservative Richter Matthew Kacsmaryk hatte am vergangenen Freitag in einem umstrittenen Urteil verfügt, die landesweite Zulassung der Abtreibungspille vorerst auszusetzen. Er reagierte damit auf eine Klage der religiösen Organisation Alliance Defending Freedom.

Abtreibungspille darf nicht mehr per Post versandt werden

Obwohl das Urteil von letzter Woche nun gekippt wurde, sollen laut der Entscheidung des Berufungsgerichts künftig strengere Auflagen für die Abgabe des Medikaments gelten. Demnach dürfte Mifepriston bald nur noch bis zur siebten (statt bis zur zehnten) Schwangerschaftswoche eingesetzt werden und nicht mehr per Post versendet werden. Ähnliche Gesetze gegen den Versand „obszöner Gegenstände“ wie etwa Verhütungsmittel – sogenannte Comstock-Gesetze – waren in den USA vor allem im frühen 20. Jahrhundert in Verwendung.

Es wird erwartet, dass auch gegen das Urteil vom Mittwoch erneut Berufung eingelegt wird. Dann könnte der Fall letztlich vor dem Obersten Gerichtshof landen, der im Sommer 2022 nach fast 50 Jahren bereits das generelle Abtreibungsrecht in den USA gekippt hatte.

Auch die US-Regierung selbst hatte am Montag angekündigt, gegen das Urteil in Berufung gehen zu wollen. Präsident Joe Biden hatte die seiner Meinung nach „falsche Einschätzung“ Kacsmaryks auf eine „konservative Agenda“ zurückgeführt. Vizepräsidentin Kamala Harris erklärte das Zulassungsverbot zu einem „Angriff auf die Rechte aller Frauen“ und kündigte ebenfalls Maßnahmen gegen das Urteil an.

Let’s be clear: each person in our nation should have the right to access safe, effective, FDA-approved medication. — Kamala Harris (@KamalaHarris) April 12, 2023

Kulturkampf um Abtreibungen spaltet USA

Hintergrund der rechtlichen Auseinandersetzungen um die Abtreibungspille ist ein anhaltender Kulturkampf in den Vereinigten Staaten zwischen progressiven und traditionalistischen Kräften. Obwohl es bei den Zulassungsentscheidungen der US-Arzneimittelbehörde FDA vorrangig um die Sicherheit bestimmter Medikamente geht, werden von den Klägern in dem Prozess vor allem ethisch-moralische Argumente gegen medizinische Abtreibungen angeführt. Ausgetragen wird der gesellschaftliche Konflikt so auch über die Gerichte in den verschiedenen Bundesstaaten.

Matthew Kacsmaryk wurde 2019 vom ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ins Amt berufen, ebenso wie die beiden Richter, die am Mittwoch die strengeren Auflagen im Umgang mit Mifepriston ins Gespräch gebracht hatten. Vor seiner Tätigkeit als Bundesrichter war Kacsmaryk bei der konservativen Rechtsorganisation First Liberty Institute tätig, die sich auch für ein generelles Abtreibungsverbot einsetzt.