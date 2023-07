Drei explosionsartige Geräusche und Druckwellen haben am Montagnachmittag in weiten Teilen West-Brandenburgs, im Süd- und Nordwesten Berlins für Verunsicherung gesorgt. Es folgten zahlreiche Anrufe bei der Polizei. Mittlerweile ist klar, was den Schreck verursacht hatte.

Demnach waren Flugzeuge der Bundeswehr dafür verantwortlich, wie ein Sprecher der Luftwaffe dem RBB mitteilte. Eurofighter seien auf einem „Routine-Übungsflug von Mecklenburg-Vorpommern über Brandenburg und Berlin“ unterwegs gewesen. Die Flugzeuge seien mit Überschallgeschwindigkeit geflogen und hätten dabei drei Überschall-Knalle ausgelöst. Es habe sich um Testflüge im Routinebetrieb gehandelt, so der Sprecher weiter.

Bereits am Montagmorgen hatte ein Knall für zahlreiche Notrufe in Ostprignitz-Ruppin gesorgt, berichtet die Märkische Allgemeine. Auch dort war es der Überflug eines Kampfjets mit Überschallgeschwindigkeit.