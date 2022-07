In der kanadischen Kleinstadt Langley ist es am Montagmorgen zu mehreren Schussattacken gekommen. Laut Nationaler Kanadischer Polizei (RCMP) handelte es sich bei den Opfern offenbar um Obdachlose. Mehrere Tatorte befänden sich demnach in der Innenstadt. In einem Fall seien Schüsse auch weiter außerhalb gefallen. Der kanadische Nachrichtensender CBC berichtet von mehreren Toten.

Wie die kanadische Zeitung Vancouver Sun berichtet, hätten Anwohner um 6.25 Uhr einen Notfallalarm auf ihre Handys erhalten. Die Nachricht enthielt auch die Beschreibung eines Mannes, den die Polizisten als Tatverdächtigen identifiziert haben.

Der Mann sei weiß, habe dunkle Haare, einen braunen Overall und trug wohl ein blau-grünes Tarn-T-Shirt. Der Mann werde auch mit einem weißen Auto in Verbindung gebracht. „Ob weitere Personen beteiligt sind, ist derzeit nicht bekannt“, heißt es in der Meldung weiter.

Just got this on our phones pic.twitter.com/ZR0I6mQ7so — ਕੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ Kulpreet Singh (@kulpreetsingh) July 25, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Langley ist eine Kleinstadt mit etwa 26.000 Einwohnern bei Vancouver in British Columbia.