Scheidung: Kanadas Premier Trudeau trennt sich überraschend von seiner Ehefrau

Kanadas Premierminister Justin Trudeau und seine Frau Sophie Grégoire Trudeau lassen sich scheiden. Der 51-jährige Trudeau gab die Trennung von seiner 48-jährigen Frau am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt.

„Sophie und ich möchten die Tatsache teilen, dass wir nach vielen bedeutungsvollen und schwierigen Gesprächen die Entscheidung getroffen haben, uns zu trennen“, erklärte Trudeau am Mittwoch auf seinem Instagram-Account.

Trudeau-Ehe hielt 18 Jahre: Paar hat drei Kinder

Das Paar hat im Sommer 2005 in Montreal geheiratet und auch mehrere Kinder zusammen – zwei Söhne und eine Tochter. Weiter heißt es in dem Statement, das beide gleichzeitig veröffentlichten, dass sie auch weiter füreinander da sein wollen. „Für immer bleiben wir eine enge Familie mit tiefer Liebe und Respekt füreinander und für alles, was wir aufgebaut haben und weiter aufbauen werden. Zum Wohle unserer Kinder bitten wir Sie, unsere und ihre Privatsphäre zu respektieren.“

Sophie Grégoire Trudeau ist eine ehemalige Fernsehmoderatorin. Trudeau und sie begannen im Jahr 2003 nach einem Wohltätigkeitsball, den sie gemeinsam organisierten, sich mehrmals zu verabreden. 2004 wurde die Verlobung der beiden bekannt gegeben.

Der 51-Jährige ist der Sohn von Pierre Trudeau, der ebenfalls Premierminister war und sich ebenfalls von seiner Frau trennte. Justin Trudeau ist seit 2015 im Amt.