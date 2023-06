Kann Krim erreichen: USA wollen ATACMS-Raketensystem für Ukraine genehmigen

Washington steht offenbar kurz davor, ein Langstrecken-Raketensystem für die Ukraine zu genehmigen. Was könnte das für den Kriegsverlauf bedeuten?

Beamte der USA und Europa wollen der Ukraine nach den jüngsten Unruhen in Russland offenbar mehr moderne Waffen zukommen lassen. Einem Bericht des Wall Street Journal (WSJ) zufolge erwägt Washington, ein Langstrecken-Raketensystem für den Einsatz an der ukrainischen Front zu genehmigen. Es handelt sich um das von Lockheed Martin entwickelte ATACMS-System mit einer Reichweite von 300 Kilometern. Somit könnte das System auch die von Russland besetzte Halbinsel Krim erreichen.



Ein hochrangiger ukrainischer Verteidigungsbeamter sagte der Tageszeitung, Wolodymyr Selenskyjs Regierung habe in den letzten Wochen positive Anzeichen dafür erhalten, dass die USA das ATACMS-System genehmigen werden.

ATACMS-Raketensystem: Diese Auswirkungen könnte der Einsatz haben

Außerdem hat vor einigen Tagen der Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses eine Resolution verabschiedet, in der die Regierung Joe Bidens aufgefordert wird, der Ukraine ATACMS zu liefern. Wie das WSJ schreibt, soll so der Druck auf das Weiße Haus und das Pentagon erhöht werden, die Waffen tatsächlich zu liefern. „Präsident Biden hat die Lieferung nicht abgesegnet, unter anderem aus der Sorge heraus, dass die Ukraine damit russisches Territorium angreifen und den Konflikt zu einem größeren Krieg ausweiten könnte“, heißt es.

Kiew hofft, mit den Raketen, die von dem Himars-Raketenwerfer abgefeuert werden, GPS-ortbare Ziele genau treffen zu können. Im Visier könnten russische Logistik-, Kommando- und Kontrollzentren weit hinter den Frontlinien sein. Demnach könnte Russland gezwungen sein, Nachschub und Kommandoposten mehr als 300 Kilometer hinter die Frontlinie zu versetzen. Dies würde die Versorgung der Kampftruppen wohl deutlich erschweren.