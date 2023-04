Schwarzen Teenager in den Kopf geschossen: 85-Jähriger angeklagt

Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Missouri hat einen 85-jährigen Weißen angeklagt, der auf einen schwarzen Jugendlichen geschossen haben soll, der versehentlich an seiner Tür geklingelt hatte. Dem Hausbesitzer werden schwere Körperverletzung und ein bewaffneter Angriff vorgeworfen, wie der Staatsanwalt von Clay County am Montag mitteilte. Die Kaution wurde auf 200.000 US-Dollar (rund 182.000 Euro) festgelegt.

Der 16-jährige Ralph Paul Yarl schwebt seinen Anwälten zufolge in Lebensgefahr, nachdem ihm am vergangenen Donnerstag zweimal in den Kopf geschossen wurde. Der Teenager hatte seinen Zwillingsbruder bei einem Freund abholen wollen und dabei an der falschen Tür geklingelt. Am Wochenende war eine Welle der Empörung losgebrochen, nachdem die Polizei mitgeteilt hatte, dass der mutmaßliche Schütze nach 24 Stunden in Polizeigewahrsam freigelassen worden war.

USA: Fast täglich Verletzte und Tote bei Schießereien

Fast täglich gibt es in den USA Berichte über Verletzte und Tote bei Schießereien. In dem Land, in dem das Recht auf Waffenbesitz in der Verfassung verankert ist, kommen Schätzungen zufolge auf rund 330 Millionen Menschen 400 Millionen Schutzwaffen. Vor allem Angriffe auf Schwarze sorgen immer wieder für Empörung. Der erneute Fall von Waffengewalt in den USA löste Proteste in Kansas City aus. Hunderte Menschen gingen laut CNN auf die Straße. Rassismus-Vorwürfe wurden laut.

Auch Prominente äußerten sich zu dem Vorfall. „Ich habe dieses Gefühl satt“, schrieb Schauspielerin Halle Berry (56) auf Twitter zu dem Fall. „Dieses unschuldige Kind kämpft nun um sein Leben“, fügte sie hinzu und veröffentlichte ein Foto, auf dem das Opfer im Krankenhaus mit einem Kopfverband zu sehen sein soll. Es breche ihr das Herz, dass der Junge angeschossen worden sei – „von einem Mann, der ihn nicht auf seinem Grundstück haben wollte“.

His name is #RalphYarl and I’m sick and tired of this feeling…my heart completely broke when I learned this precious 16-year-old, who accidentally rang the door of the wrong address in an attempt to pick up his siblings, was shot in the head… (1/3) pic.twitter.com/4VaZo7EFVE — Halle Berry (@halleberry) April 17, 2023

Polizeichef von Kansas City: Tat soll nicht rassistisch motiviert gewesen sein

Der Polizeichef von Kansas City sagte allerdings am Sonntag, das aus den ersten Informationen nicht hervorgehe, „dass die Tat rassistisch motiviert war“. Allerdings erkenne er rassistische Komponenten in der Tat und verstehe die Sorgen der Öffentlichkeit.

Im Bundesstaat New York war am Montag ein 65-jähriger Hausbesitzer in einem ähnlichen Fall angeklagt worden. Angaben der Polizei zufolge hatte er eine 20-Jährige erschossen, nachdem sie gemeinsam mit drei Bekannten auf der Suche nach dem Haus eines Freundes irrtümlicherweise vor dessen Tür aufgetaucht war. Dem Mann werde vorsätzlicher Mord vorgeworfen.