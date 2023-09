Kanzler Olaf Scholz regiert wieder ohne Augenklappe: Piraten-Look nun passé

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich von seinem viel beachteten Piraten-Look verabschiedet. Anderthalb Wochen lang war der Kanzler bei öffentlichen Terminen mit Augenklappe aufgetreten – am Dienstag zeigte er sich erstmals seit seinem Sportunfall ohne das medizinische Accessoire. Die Schwellungen und Abschürfungen im Gesicht des Kanzlers waren erkennbar abgeheilt, die Reste eines Blutergusses allerdings waren als dunkle Schatten um sein Auge noch erkennbar.

Davon konnte sich das Publikum beim Friedenstreffen der katholischen Gemeinschaft Sant'Egidio in Berlin überzeugen, vor dem Scholz eine Rede hielt. Noch am Wochenende beim G20-Gipfel in Indien hatte sich der Kanzler mit Augenklappe gezeigt. Der etwas verwegene Look des Bundeskanzlers hatte nach dem Sportunfall für große Aufmerksamkeit, insbesondere in den sozialen Medien, gesorgt. Spötter rieten dem Kanzler, die Augenklappe dauerhaft zu tragen, um sein Äußeres prägnanter zu gestalten.