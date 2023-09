„Es geht ihm nicht so gut“: Kanzler Olaf Scholz bei Sportunfall verletzt

Nach einer Sportverletzung hat Bundeskanzler Olaf Scholz einen für Sonntag geplanten Termin in Hessen abgesagt. Er sei beim Joggen gestürzt und habe sich Prellungen im Gesicht zugezogen, teilte eine Sprecherin der Bundesregierung auf Anfrage mit. Seine Termine in der kommenden Woche seien davon nicht tangiert.

„Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut“, sagte SPD-Politiker Michael Roth gegenüber der Frankfurter Rundschau. Wie schwer die Verletzungen tatsächlich sind, war zunächst unklar. Laut Bild hat er einige Schwellungen erlitten, die für Fototermine ungeeignet seien.

Scholz war am Sonntag in Hessen zu Wahlkampfterminen erwartet worden. „Leider, leider müssen alle Veranstaltungen abgesagt werden“, so Roth weiter. In dem Bundesland wird am 8. Oktober gewählt.