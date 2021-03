Berlin - Der in Deutschland geltende Corona-Lockdown soll offenbar bis in den April hinein verlängert werden. Dies geht aus dem Entwurf der SPD-geführten Bundesländer hervor. Er wurde als Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Spitzenberatungen am Montag erstellt. Ein exaktes Datum für das Ende der Maßnahmen ist darin aber noch nicht enthalten.

Am Montag beraten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Vorschläge sind noch nicht mit den anderen Beteiligten abgestimmt, sie kommen offenbar von den SPD-regierten Bundesländern, wie mehrere Medien berichten. Auch die Nachrichtenagentur AFP zitierte aus dem Papier, schrieb dieses aber dem Kanzleramt zu. Kanzleramtschef Helge Braun stellte allerdings auf Twitter klar, dass der Entwurf nicht aus dem Kanzleramt stamme.

Das in Berlin gerade kursierende Papier zur morgigen MPK stammt NICHT aus dem Kanzleramt. #servicetweet https://t.co/cvhSXITaEH — Helge Braun (@HBraun) March 21, 2021

Generelle neue Öffnungsschritte sieht der Entwurf nicht vor – er verweist vielmehr auf das „wiederum starke Infektionsgeschehen und eine exponentielle Dynamik“. Allerdings solle es Ländern und Regionen ermöglicht werden, „zeitlich befristete Modellprojekte“ zu starten, um „mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen“.

Dabei sollten sie die „Umsetzbarkeit von Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes“ untersuchen. „Zentrale Bedingungen dabei sind negative Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung und gegebenenfalls auch zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen Ebene und eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst“, heißt es in der Vorlage.

Entwurf: „Kontaktarmer Urlaub“ im eigenen Bundesland

In dem Entwurf wird zudem erwogen, den Bürgerinnen und Bürgern Ferienreisen nach dem Prinzip des „kontaktarmen Urlaubs“ im jeweils eigenen Bundesland zu ermöglichen. Voraussetzung seien die „Beachtung der geltenden Kontaktbeschränkungen, strenge Hygieneauflagen“ sowie die „Umsetzung eines Testregimes“.

Dieser Passus in dem Entwurf ist in eckige Klammern gesetzt – dies deutet darauf hin, dass hier noch Abstimmungsbedarf zwischen Bund und Ländern besteht.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es, der Entwurf stamme aus dem Kanzleramt. Dies hatte die Nachrichtenagentur AFP gemeldet. Kanzleramtsminister Helge Braun hat dies mittlerweile dementiert. Wir haben unseren Bericht dementsprechend angepasst.