Kaputtes Bauteil: Schiffshebewerksbetrieb war unterbrochen

Niederfinow -Das vor zwei Wochen neu eröffnete Schiffshebewerk in Niederfinow (Landkreis Barnim) ist am vergangenen Wochenende wegen einer Störung still gestanden. Es sei ein Bauteil kaputt gegangen, sagte der zuständige Betriebsleiter Jörg Schumacher am Dienstag in Niederfinow der dpa. Daher habe am Freitag ein Fahrgastschiff mit Passagieren nicht wieder aus dem Hebewerk hinausfahren können. „Da stecken sie nicht drin. Bei solch einer komplexen Anlage ist das auch normal“, sagte Schumacher zu möglichen Störungen.