Karambolage in Friedrichshain: Seniorin verletzt, Totalschaden bei zwei Autos

In Berlin-Friedrichshain ist es Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Autos gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei eine Seniorin verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 71-jährige Autofahrerin gegen 16.15 Uhr auf dem Stralauer Platz am Ostbahnhof in Richtung Mühlenstraße. Beim Linksabbiegen kollidierte ihr Wagen an der Kreuzung zur Straße der Pariser Kommune mit dem Auto eines 19-Jährigen, der auf der Mühlenstraße in Richtung Stralauer Platz geradeaus weiterfahren wollte. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des Heranwachsenden gegen einen auf der Mühlenstraße fahrenden Wagen eines 47-Jährigen gedrückt.

Die 71-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen am Bein, der Hüfte und dem Becken und stand deutlich unter dem Eindruck des Erlebten. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die anderen Beteiligten blieben hingegen unverletzt. Der Wagen der Frau und des jungen Mannes waren durch die Kollision nicht mehr fahrtüchtig. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.