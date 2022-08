Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat sich zu seinen Plänen für den kommenden Herbst geäußert. Ein oft genannter Kritikpunkt an dem Entwurf für die Corona-Regeln ab Oktober: Die Maskenpflicht in Innenräumen. Entscheiden sich die Länder dafür, gilt sie für Ungeimpfte, wenn sie nicht negativ getestet sind und für Geimpfte wenn ihre Immunisierung länger als drei Monate zurückliegt oder sie nicht getestet sind. Genesene brauchen eine Drei-Monats-Genesenen-Bestätigung oder einen aktuellen Test.

Auf die Frage, ob er so den Impfdruck erhöhen wolle, sagte Lauterbach im Interview mit t-online: „Das ist natürlich nicht meine Absicht, darauf dränge ich nicht – auch nicht indirekt. Wer würde sich auch alle drei Monate impfen lassen, nur damit er ohne Maske ins Restaurant gehen kann?“

Masken für alle im Kino?

Kritiker bemängeln an Lauterbachs Plänen für den Herbst auch die Umsetzungsstrategie. Schweben Lauterbach permanente Kontrollen in Innenräumen vor? „Überhaupt nicht! Wenn ein Wirt das vermeiden will, kann er von seiner Kundschaft zum Beispiel grundsätzlich ein negatives Testergebnis zum Eintritt verlangen. Oder ein negatives Testergebnis oder eine frische Impfung“, so der Minister. Ein Kino könne Masken für alle vorschreiben. Das Ministerium lasse den Betreibern einen „gewissen Spielraum“.

Lauterbach erwartet eine flächendeckende Maskenpflicht ab Oktober. Dies hatte auch unter anderem NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) kritisiert. Lauterbachs Alarmismus nerve, sagte er. „Ich werde fürs Nerven bezahlt“, entgegnet Lauterbach in dem Interview.

Über sich häufende Berichte von Menschen, die angeben, nach einer Impfung unter Nebenwirkungen zu leiden – dem sogenannten Post-Vac-Syndrom – sagt Lauterbach: „Wir müssen Post-Vac ernst nehmen, ohne dabei zu vergessen, dass die Impfung Menschenleben rettet, vor schwerer Krankheit schützt und zusätzlich sehr sicher ist.“