Karl Lauterbach warnt auf Twitter vor gefährlichen Corona-Varianten

Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat am Freitagabend auf Twitter vor neuen Varianten des Coronavirus aus den USA gewarnt. Er schrieb: „Diese jetzt in den US stärker beobachtete Corona-Variante, XBB.1.5, zeigt, dass immer noch neue gefährlichere Varianten kommen.“

Wegen der Lage-Verschärfung in China haben EU-Länder die Einreiseregeln für Menschen aus dem Land verschärft. Lauterbach hielt eine Verschärfung der Einreiseregeln für Deutschland zuletzt für „noch nicht notwendig“, kündigte aber ein engmaschiges „Varianten-Monitoring“ an den europäischen Flughäfen an. Eine koordinierte europaweite Lösung sei wichtig.

„Wir brauchen ein sehr genaues „Varianten-Monitoring“, denn diese Varianten-Überwachung können wir nicht zuverlässig aus China abrufen“, sagte er. „Hier könnte auch die gezielte Überprüfung beispielsweise von einzelnen Flugzeugen eine Rolle spielen, das wird vorbereitet.“ Es gebe aber keinen Anlass für „Antigen-Tests auf Routine-Basis“. Bayern forderte vom Bund eine zeitnahe Abstimmung mit den Ländern über mögliche Auflagen für Reisende aus China.