Der ehemalige Bundesverteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) hat einen neuen Job als TV-Moderator. Gemeinsam mit RTL Deutschland arbeitet der 50-Jährige an „High-End-Dokumentationen“ für das Streamingangebot RTL+, wie das Medienunternehmen am Montag in Köln mitteilte.

Guttenberg werde als Moderator und Interviewer durch zwei 90-minütige Docutainment-Sendungen führen, hieß es dazu. Diese sollen noch in diesem Jahr ins Programm kommen und werden in Zusammenarbeit mit der Leonine-Tochter i&u und der Looping Group produziert. Nähere Angaben, etwa zum Thema der Sendungen, machte eine RTL-Sprecherin auf Nachfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) nicht.

Zu Guttenberg Berater in den USA

Zu Guttenberg war bis 2011 Verteidigungsminister, bevor er wegen der Plagiatsaffäre um seine Dissertation zurücktrat. Ende Februar 2011 erkannte ihm die Universität Bayreuth den juristischen Doktortitel ab.

Er zog mit seiner Familie in die USA und nahm eine Tätigkeit als Berater auf. 2018 legte zu Guttenberg an der University of Southampton in Großbritannien eine neue Doktorarbeit vor, darin beschäftigte er sich mit Korrespondenzbanken.