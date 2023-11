Unfall in Berlin-Karlshorst: Partynacht endet für zwei Frauen an der Hauswand

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall in Berlin-Karlshorst in der Nacht zu Sonntag aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Hauswand gefahren.



Nach ersten Informationen waren die Frau und ihre Beifahrerin gegen 3.45 Uhr in einem hochwertigen Mercedes in der Rheinsteinstraße in Karlshorst Richtung Treskowallee unterwegs. Die Fahrerin rammte plötzlich ein parkendes Auto, kam nach links von der Straße ab, raste über den Bürgersteig, fuhr über ein Gebüsch, rammte einen Poller und einen kleinen Baum. Schließlich endete die Fahrt an der Hauswand.

Verletzt wurde bei dem Unfall anscheinend niemand. Ein Notarzt und Notfallsanitäter betreuten die Frauen in Rettungswagen. Nach ersten Informationen von vor Ort, gab eine der Frauen an, zu einer Party fahren zu wollen. Die Polizei prüft, ob Alkohol oder Drogen im Spiel waren.