Die Einmündung an der Kreuzung Karlshorster Straße/Hauptstraße in Berlin-Rummelsburg ist gesperrt. Grund ist eine heruntergerissene Oberleitung der Straßenbahn durch einen Lastwagen, wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte. Wann das Problem behoben sein wird, ist bislang unklar. Solange ist der Bus- und Tramverkehr in dem betroffenen Gebiet eingestellt.

Die BVG meldet weiter, dass die Straßenbahnlinie 21 in beiden Richtungen zwischen U-Bahnhof Frankfurter Tor und Blockdammweg unterbrochen ist. Die Fahrten enden derzeit am S-Bahnhof Warschauer Straße. Zur Überbrückung wird die Nutzung der S-Bahnlinie 3 ab dem Bahnhof empfohlen.

Sperrung in Rummelsburg: Auch Autoverkehr ist eingeschränkt

Die heruntergerissene Oberleitung an der Karlshorster Straße hat auch Konsequenzen für den Busverkehr: Die Linie 194 verkehrt zwischen U-Bahnhof Hermannplatz und Wönnichstraße in beiden Richtungen nicht, teilt die BVG weiter mit. Zwischen U-Bahnhof Magdalenenstraße und Neue Bahnhofstraße wird zudem die Linie 240 in beiden Richtungen umgeleitet, heißt es weiter.

Für Autofahrer besteht in dem Bereich ebenfalls ein erschwertes Durchkommen. Die VIZ empfiehlt daher eine weiträumige Umfahrung der Karlshorster Straße. Fahrer können dafür die Schlichtallee in Richtung Nöldnerplatz nutzen oder über die Hauptstraße bis zum Ostkreuz fahren, um über die Kynaststraße die Victoriastadt zu erreichen.