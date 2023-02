Erfolg für AfD: Karlsruhe beanstandet Stiftungsförderung nach Klage

Der Ausschluss der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung von der staatlichen Förderung hat die Partei 2019 in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt.

Der Ausschluss der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung von der staatlichen Förderung hat die Partei 2019 in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt. Das gab das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe am Mittwoch bekannt. AfD-Anträge zu anderen Haushaltsjahren erklärten die Richter für unzulässig, zum Jahr 2022 soll zu einem späteren Zeitpunkt separat entschieden werden.

Die 2016/2017 gegründete Desiderius-Erasmus-Stiftung erhält derzeit keine staatlichen Zuwendungen, während andere in der politischen Bildung tätige Stiftungen wie die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung oder die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung öffentliche Mittel in Millionenhöhe bekommen.

Zivilgesellschaftliche Organisationen warnten im Vorfeld vor einer staatlichen Förderung der Desiderius-Erasmus-Stiftung. Sie befürchten die Entstehung einer rechten Denkfabrik. Laut Otto-Brenner-Stiftung wird die Arbeit parteinaher Stiftungen in Deutschland gegenwärtig mit 660 Millionen Euro jährlich gefördert. Der Desiderius-Erasmus-Stiftung könnten demnach bis 70 Millionen Euro an Steuergeldern zustehen.