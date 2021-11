Am heutigen Mittwoch stehen weitreichende Entscheidungen für Berlin und Deutschland an – das Wichtigste in Kürze: Um 13 Uhr startet der Corona-Gipfel mit Kanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten.

Auch der Berliner Senat berät heute über schärfere Maßnahmen.

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci will das öffentliche Leben komplett runterdrehen.

Kommt der Lockdown für Ungeimpfte inklusive Kontaktbeschränkungen?

Bundesverfassungsgericht: Schulschließungen sind rechtens

Karlsruhe: Bundesnotbremse nicht verfassungswidrig

Mit einem heute veröffentlichten Beschluss hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts mehrere Verfassungsbeschwerden („Bundesnotbremse“) zurückgewiesen. Die Beschwerden richteten sich unter anderem gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen der sogenannten Bundesnotbremse. Die Maßnahmen seien „in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie“ mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen, teilte das Gericht am Dienstag in Karlsruhe mit. Trotz der Eingriffe in Grundrechte seien die Regelungen verhältnismäßig gewesen (Az. 1 BvR 781/21 u.a.). Auch die Schulschließungen waren nach der im April 2021 bestehenden Erkenntnis- und Sachlage damit zulässig. In der Begründung heißt es unter anderem, dass „die seit Beginn der Pandemie in Deutschland erfolgten Schulschließungen in schwerwiegender Weise in das Recht auf schulische Bildung eingegriffen“ hätten.

Diesem Eingriff standen „infolge des dynamischen Infektionsgeschehens zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Bundesnotbremse“ Ende April 2021 aber „überragende Gemeinwohlbelange in Gestalt der Abwehr von Gefahren für Leben und Gesundheit und für die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems“ gegenüber. Diesen Gemeinwohlbelangen habe durch Schulschließungen begegnet werden können. Weiter heißt es in dem Beschluss: „Die Schulschließungen waren auf einen kurzen Zeitraum von gut zwei Monaten befristet; damit war gewährleistet, dass die schwerwiegenden Belastungen nicht über einen Zeitpunkt hinaus gelten, zu dem der Schutz von Leben und Gesundheit etwa infolge des Impffortschritts seine Dringlichkeit verlieren könnte.“

Senat in Berlin: Kalayci will schon heute härtere Maßnahmen beschließen

Der Berliner Senat trifft sich am Dienstag ab 10 Uhr in seiner alten Besetzung im Roten Rathaus, um über die Corona-Lage zu sprechen. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) legt eine Vorlage mit härteren Maßnahmen vor, wie der Berliner Zeitung aus Senatskreisen bestätigt wird. Welche Maßnahmen das im Detail sind, ist noch unklar. Denkbar ist auch, dass die Senatoren über härte Maßnahmen sprechen, mit einem Beschluss aber noch warten. Um 13 Uhr ist ein Krisentreffen von Bund und Ländern angesetzt. Gut möglich, dass die Berliner Regierung sich in den nächsten Tagen noch einmal trifft, um Beschlüsse zu fassen.

Sahra Wagenknecht zur Impfpolitik: Unterlassene Hilfeleistung

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht sieht bei der Bundesregierung ein „katastrophales Versagen“. Diese sei daran gescheitert, für besonders schutzbedürftige Personen rechtzeitig Booster-Impfungen zu organisieren, sagte Wagenknecht der NZZ. Sie verweist darauf, dass sich zunehmend doppelt geimpfte Menschen mit Corona infizieren würden, Symptome hätten und deswegen teilweise auch ins Krankenhaus müssten. Dies gelte besonders für Bürger über 60 Jahre. Hier liege die Durchbruchsquote der symptomatischen Fälle laut Robert-Koch-Institut bei mehr als zwei Dritteln.

„Es kommt dem Straftatbestand einer unterlassenen Hilfeleistung gleich, dass die Bundesregierung seit Sommer von der abnehmenden Effektivität der Impfstoffe wusste, die Menschen darüber aber bis heute kaum aufklärt, sondern mit 2G in einer Scheinsicherheit wiegt, und von einer ‚Pandemie der Ungeimpften‘ schwadroniert, um von ihrem eigenen Versagen abzulenken“, so Wagenknecht in der NZZ. Die Auffrischungsimpfungen müssten jetzt für die gefährdetsten Personen über 60 Jahre priorisiert werden.

Kanzleramtschef Helge Braun fordert neue Bundesnotbremse

Vor den nächsten Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Krise hat der amtierende Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU) seine Forderung nach einer Bundesnotbremse bekräftigt. „Einen allgemeinen Lockdown, wie wir den im letzten Jahr gesehen haben mit Schließung für alles, halte ich nicht für erforderlich“, sagte Braun am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin.

„Aber dass wir die epidemische Notlage nicht mehr haben, was bedeutet, dass man in den Kreisen, die jetzt die höchste Inzidenz haben von teilweise über 2000, nach dem jetzt geltenden Infektionsschutzrecht keine Schließung mehr der Gastronomie anordnen kann oder von Veranstaltungen, das finde ich nicht in Ordnung“, sagte Braun. „Deshalb wäre es richtig, die epidemische Notlage auszurufen, weil wir hatten sie eigentlich die ganze Zeit“, sagte Braun.

Das Problem momentan sei, dass von der zukünftigen Bundesregierung immer wieder darauf verwiesen werde, einzelne Länder sollten doch mal handeln. Braun sagte, man sei in der Corona-Krise immer dann erfolgreich gewesen, wenn Bund und Länder zusammen gestanden und bei hohen Infektionsraten einheitliche Maßstäbe vereinbart hätten. „Das erwarte ich auch, dass das das Signal ist, was heute von dem Treffen ausgeht.“

Grünen-Chef Habeck: Schärfere Maßnahmen sind unumgänglich

Vor den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Lage hält Grünen-Chef Robert Habeck schärfere Maßnahmen für unumgänglich. „Es ist völlig klar, was passieren muss: Die Kontakte müssen reduziert werden, 2G muss bundesweit verbindlich umgesetzt werden für alle Einrichtungen des öffentlichen Lebens außer des Bedarfs, den man in Supermärkten oder Apotheken hat“, sagte Habeck am Dienstag im ZDF-Morgenmagazin. „Wir werden mit weiteren einheitlichen Maßnahmen den Winter bestreiten müssen.“

Bereits jetzt liege für die Länder ein „Bündel von Möglichkeiten auf dem Tisch“, um auf die Notlage zu reagieren, betonte Habeck und führte als Beispiel die Absage von Weihnachtsmärkten, strengere Kontaktbeschränkungen und eine Ausweitung der 2G-Regeln an. „Das ist dann – man muss es so hart sagen – ein Lockdown für Ungeimpfte.“

Söder: Impfstoffverteilung wurde schlecht gemanagt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor den heutigen Bund-Länder-Beratungen zur Corona-Pandemie Geisterspiele in allen deutschen Fußballstadien gefordert. „Es macht auf absehbare Zeit keinen Sinn wieder Zuschauer zuzulassen“, sagte Söder am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. „Es ist eine wichtige Forderung, dass wir heute bundeseinheitlich beschließen, dass wir künftig keine Zuschauer mehr machen. Wenn das auf Bundesebene nicht funktioniert, würden wir das für Bayern allein machen.“

Um das Impfen voranzubringen, schließt Söder auch nicht aus, dass künftig Apotheker mitimpfen sollen: „Dazu muss der Bund die gesetzlichen Rahmenbedingen ändern“, sagte er. Söder kritisierte, der Bund habe die Verteilung der Impfstoffe mangelhaft organisiert: „Das ist in der Tat schlecht gemanagt worden. Auch von der Menge her. Man hat vor einigen Wochen noch Impfstoff international abgegeben, wo man ihn doch dringend gebraucht hätte.“

Ministerpräsident Kretschmann schließt Lockdown nicht mehr aus

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) schließt einen neuen Lockdown nicht mehr aus. Er solle auch für Geimpfte und Genesene gelten. nicht aus. Man müsse zwar immer verhältnismäßig agieren, sagte Kretschmann der Schwäbischen Zeitung. Dies berge aber „immer die Gefahr, dass wir zu langsam sind“. Kretschmann ist für eine „rasche Ministerpräsidentenkonferenz“ und „das volle Instrumentarium“ aus dem Infektionsschutzgesetz. Kretschmann: „Einen Lockdown für alle schließe ich nicht aus.“

Diese Option haben Bund und Länder

Sonderlage: Schnell zu bewerkstelligen wäre, dass der Bundestag die erst am 25. November ausgelaufene „epidemische Lage von nationaler Tragweite“ doch wieder feststellt - mit einem einfachen Beschluss. Damit gäbe es auf einen Schlag eine Rechtsbasis für alle bisherigen Kriseninstrumente. Dies könnte in der nächsten regulären Sitzungswoche ab dem 6. Dezember oder früher in einer Sondersitzung geschehen. Insbesondere die Union hatte kritisiert, dass die Ampel diese Rechtsgrundlage hatte auslaufen lassen.

Infektionsschutzgesetz: Die von den Ampel-Fraktionen verkleinerte Maßnahmenliste unabhängig von der epidemischen Lage könnte erweitert werden. Vorerst sind etwa pauschale Schließungen von Gaststätten und Läden oder Inlands-Reisebeschränkungen in einem ganzen Bundesland ausgeschlossen. Nötig wäre dafür ein Gesetzgebungsverfahren im Bundestag mit Zustimmung des Bundesrats.

Bund-Länder-Rahmen: Rasch weitergehende Vorgaben festzurren könnte eine Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Bund. Denkbar wären dabei zum Beispiel neue oder niedrigere Schwellen für zusätzliche Auflagen und Beschränkungen bei hohen Infektionszahlen oder Klinikbelastungen.

Omikron: Ölpreise brechen dramatisch ein

Die Ölpreise sind am Dienstag kräftig gefallen und haben damit an die rasante Talfahrt vom vergangenen Freitag angeknüpft. Damit konnten sich die Notierungen zu Beginn der Woche nur vorübergehend ein Stück weit erholen. Mit dem Omikron-Schock steuern die Ölpreise auf den stärksten Einbruch auf Monatssicht seit der frühen Phase der Corona-Krise zu.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent mit Lieferung im Januar 71,01 US-Dollar. Das waren 2,43 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI), ebenfalls mit Lieferung im Januar, fiel um 2,36 Dollar auf 67,59 Dollar.