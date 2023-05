Karneval der Kulturen: Das ist die Strecke für den großen Umzug am Sonntag

48 Gruppen nehmen am großen Straßenumzug am Sonntag teil. Wo und wann er startet, Infos zum Kinderkarneval und zum Straßenfest lesen Sie hier.

Nach drei Jahren Corona-Zwangspause findet in diesem Jahr endlich wieder Karneval der Kulturen in Berlin statt. Am Freitag startete das dreitägige Event, noch bis zum Pfingstmontag, 29. Mai, wird in Kreuzberg gefeiert. Das Highlight ist auch in diesem Jahr der große Straßenumzug am Sonntag.

In diesem Jahr startet der Straßenumzug beim Karneval der Kulturen nicht an der Yorck- Ecke Großbeerenstraße, sondern stattdessen an der Ecke Gneisenaustraße/Zossener Straße. Um 12.30 Uhr geht es los, 48 Gruppen mit rund 2500 Akteuren machen dieses Mal bei dem Umzug mit. Hier sehen Sie die Startnummern der teilnehmenden Umzugsgruppen >>

Gegen 18 Uhr soll der Umzug am Hermannplatz Ecke Urbanstraße enden. Unsere Grafik zeigt die genaue Strecke:

Zum Karneval der Kulturen findet außerdem ein buntes Straßenfest am Blücherplatz statt. Am Samstag und Sonntag ist es von 11 bis 23 Uhr geöffnet, am Montag von 11 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Karneval der Kulturen ist vor allem Tanz, Musik, schrille Kostüme und ein Zeichen für mehr Weltoffenheit und gegen Rassismus. Jörg Carstensen/dpa Der Umzug bei Karneval der Kulturen ist besonders beliebt. Christian Spicker/imago Eine Musikgruppe während eines Umzug beim Karneval der Kulturen teil. Jörg Carstensen/dpa Im Bild ist ein Teilnehmer im Neptun Kostüm von hinten und im Hintergrund Musiker während des jährlich stattfindenden Umzug Karneval der Kulturen in Berlin zu sehen. Christian Spicker/imago Im Bild ist eine Teilnehmerin mit einem Schild mit „Wohin verschwinden Träume wenn wir aufwachen???“ während des jährlich stattfindenden Umzugs in Berlin zu sehen. Christian Spicker/imago Autoren der Berliner Zeitung stellen sich die Frage, ob das Straßenfest in Kreuzberg gar keine Friede-Freude-Eierkuchen-Utopie, sondern eher ein Karneval der Kulturaneignung ist. Christian Spicker/imago Das internationale Straßenfest Karneval der Kulturen ist immer gut besucht. Paul Zinken/dpa Für Fotografen ist Karneval der Kulturen ein echtes Highlight. Simon Becker/LePictorium/imago Teilnehmer von Karneval der Kulturen bringen Farbe auf die Straße. Sergey Kohl/Zoonar/imago Auch 2022 fiel Karneval der Kulturen wegen der Pandemie aus. dpa 1 / 10

Für Kinder führt bereits am Samstag ein Kostümumzug durch Kreuzberg, anschließend steigt ein interkulturelles Kinderkarnevalsfest im Görlitzer Park. Das Bühnenprogramm der Musik- und Tanzbühnen besteht aus Aufführungen von Berliner und Brandenburger Kinder- und Jugendgruppen. Der Kostümumzug startet am Samstag, 27. Mai, um 11.30 Uhr am Mariannenplatz, es geht dann über die Oranienstraße bis zum Görlitzer Park. Das Kinderfest findet von 14 bis 19.30 Uhr statt.

Karneval der Kulturen in Berlin: Diese Straßen sind gesperrt

Noch bis Dienstagmorgen kommt es wegen des Karnevals zu Straßensperrungen. Bis um 6 Uhr am Dienstag sind die Blücherstraße zwischen Mehringdamm und Mittenwalder Straße, der Blücherplatz, die Zossener Straße zwischen Gitschiner Straße und Baruther Straße sowie die Johanniterstraße zwischen Zossener Straße und Brachvogelstraße gesperrt. Ebenfalls bis zum Dienstagmorgen sind das Tempelhofer Ufer und die Gitschiner Straße Richtung Kreuzberg ab Mehringdamm bis Alexandrinenstraße, die Hallesche-Tor-Brücke und die Zossener Brücke für den Verkehr gesperrt.

Bis Montag um etwa 3 Uhr kommen Verkehrsteilnehmer an folgenden Orten nicht durch: