Karneval der Kulturen: Verletzter greift Polizisten an

Bei einem Einsatz auf dem Karneval der Kulturen in Berlin-Kreuzberg ist in der Nacht zu Samstag ein Polizist verletzt worden. Ersten Angaben vom Tatort zufolge, war es zunächst am Mehringdamm Ecke Blücherstraße zu einer Körperverletzung gekommen, bei der ein Mann offenbar eine Schnittverletzung am Rücken erlitt.

Gegen 2 Uhr traf der Polizist am Tatort ein und soll aus unbekannten Gründen von dem Verletzten attackiert worden sein. Er kam offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide zu Boden stürzten. Der Beamte zog sich Verletzungen zu.

Ersten Erkenntnissen nach sollen sich mehrere Passanten in das Geschehen eingemischt haben. Ein Großaufgebot der Berliner Polizei rückte an, um die Situation zu beruhigen. Der Beamte und der vorher schon Verletzte wurden vor Ort von Rettungskräften der Berliner Feuerwehr erstversorgt. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt zu der Körperverletzung und der Körperverletzung zum Nachteil eines Vollstreckungsbeamten.