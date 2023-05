Karneval der Kulturen: Zugausfälle bei der BVG, dichtes Gedränge in Bahnhöfen

An einigen U-Bahnhöfen rund um den Karneval der Kulturen in Kreuzberg kommt es am frühen Sonntagabend zu längeren Wartezeiten und dichtem Gedränge. Wie eine Reporterin der Berliner Zeitung berichtet, halten die Züge der BVG auch am frühen Abend nicht an folgenden Bahnhöfen: Mehringdamm, Südstern und Gneisenaustraße.

Fahrgäste werden derzeit per Lautsprecherdurchsagen auf die Beeinträchtigungen hingewiesen. Die genaue Ursache ist unklar. Bei der Polizei gebe es keine Informationen über einen größeren Einsatz in dem Gebiet, sagte ein Beamter im Lagedienst. Beobachter meinen, dass überfüllte Züge und Bahnsteige dafür verantwortlich seien. Gegen 18 Uhr war der große Umzug beendet. Der Abstrom der Menschenmassen funktionierte offenbar wie früher nur sehr langsam.

Bereits am späten Nachmittag hatte die BVG mitgeteilt, dass der Zugverkehr an den besagten Bahnhöfen unterbrochen war.