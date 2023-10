Kasachstan: Mindestens 45 Tote bei Explosion in Kohlebergwerk

Beim schlimmsten Minenunglück in Kasachstan seit dem Ende der Sowjetunion sind mindestens 45 Menschen ums Leben gekommen. Nach einer verheerenden Explosion im Kohlebergbauschacht Kostenko im Gebiet der Industriestadt Karaganda werde zudem noch ein vermisster Bergmann gesucht, teilte der kasachische Zivilschutz am Sonntag mit.



Dass noch Überlebende aus der Mine im Zentrum des Landes geborgen werden könnten, galt als unwahrscheinlich. Die Rettungskräfte warnten, wegen des Mangels an Belüftung und der Stärke der Explosion seien die Chancen, Überlebende zu finden, „sehr gering“. Die Druckwelle durch die Explosion habe sich über zwei Kilometer in den Gängen des Schachts ausgebreitet, sagte der Vizechef des staatlichen Rettungsdienstes, Gennadi Silinski. Es sei auch schwierig, die Toten zu identifizieren. Die Ursache des Unglücks war zunächst weiterhin unklar.

Zum Zeitpunkt der Explosion am Samstag hatten sich 252 Menschen in der Mine nahe der Stadt Karaganda aufgehalten. 208 von ihnen konnten laut ArcelorMittal lebend geborgen werden. Nach Angaben der Behörden wurden 18 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. 15 von ihnen würden wegen Kohlenmonoxid-Vergiftungen behandelt, sagte die Leiterin des regionalen Gesundheitsamtes, Bibigul Tulegenowa.

Stahlkonzern Arcelormittal droht der Verlust seines Geschäfts

Die kasachischen Behörden warfen dem internationalen Stahlkonzern Arcelormittal angesichts der neuen Katastrophe schwere Versäumnisse vor. Die Sicherheit der Arbeiter sei nicht gewährleistet worden. Präsident Tokajew reiste zu dem Unglücksort und sprach den Angehörigen der Toten bei einer Versammlung sein Beileid aus. Er sicherte den Hinterbliebenen finanzielle Hilfe zu.

Zugleich wies Tokajew an, die Partnerschaft mit den Investoren zu beenden. Er stellte den Betrieb unter staatliche Verwaltung und setzte einen neuen Unternehmensleiter ein. Demnach soll es auch zu einem Eigentümerwechsel kommen. Arcelormittal droht der Verlust seines Geschäfts in dem rohstoffreichen Steppenstaat.

Insgesamt wurde der Betrieb in acht Kohlegruben von Arcelormittal zeitweilig eingestellt, um die Vorrichtungen zum Schutz vor dem hochexplosiven Grubengas zu überprüfen, wie es hieß. Das Unternehmen sprach den Angehörigen der Toten sein Beileid aus und stellte Hilfen in Aussicht. Behörden zufolge sollen die Familien der Hinterbliebenen umfangreiche Sozialleistungen erhalten, darunter auf Kosten des Unternehmens eine Wohnung und Schmerzensgeld im Umfang von zehn Jahresgehältern sowie eine Ausbildung für Kinder.

Karanganda: Angehörige und Freunde der bei dem Brand ums Leben gekommenen Bergleute versammeln sich in der Kohlemine. AP

Schon das zweite tödliche Minenunglück innnerhalb von zwei Monaten

Es ist bereits das zweite tödliche Unglück in einer von Arcelormittal in Kasachstan betriebenen Mine innerhalb von zwei Monaten. Dem Tochterunternehmen waren immer wieder Verstöße gegen Sicherheits- und Umweltauflagen vorgeworfen worden.

Bei einem Unfall in einer Mine in derselben Region waren im August fünf Arbeiter ums Leben gekommen. Damals hatte Tokajew den „systemischen Charakter“ tödlicher Unfälle im Zusammenhang mit Arcelormittal-Anlagen mit insgesamt mehr als 100 Toten angeprangert.

Auch in vorherigen Jahren hatte es tödliche Unglücke in kasachischen Anlagen von Arcelormittal gegeben. Der bislang tödlichste Vorfall ereignete sich im Jahr 2006: Damals starben auf einem Minengelände 41 Bergarbeiter.

Nach einem tödlichen Unfall im Dezember 2022 drohte die kasachische Regierung dem Stahlkonzern damit, ihm die Zulassung zu entziehen. Bei dem Unfall in der Anlage Temirtau nördlich von Karaganda war damals ein Bergarbeiter ums Leben gekommen. Nur einen Monat zuvor waren fünf Bergarbeiter an einem weiteren Arcelor-Standort in der Region ebenfalls bei einem Unfall gestorben.