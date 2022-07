Dunkle Rauchsäulen verdecken den Himmel an der A44 Richtung Dortmund, wo wenige Meter von der Fahrbahn entfernt gewaltige, orange-rot leuchtende Flammen lodern. Das online gepostete Video eines vorbeifahrenden Autofahrers zeigt das Ausmaß eines verheerenden Böschungsbrandes, der am Dienstagabend in der Nähe eines Rasthofs bei Breuna im Kreis Kassel ausgebrochen ist.

Über 60.000 Menschen sahen das auf Twitter gepostete Video aus der Flammenhölle. „Die Feuerwehr wird wohl einen langen Tag haben“, kommentierte der Urheber des Clips das Geschehen. Auf dem Video ist zu sehen, wie mehrere Fahrzeuge wie selbstverständlich an der apokalyptisch anmutenden Szenerie vorbeifahren.

Die Feuerwehr in Kassel (Breuna) und Umgebung wird wohl einen langen Tag haben #A44.

In der Tat waren verschiedene Feuerwehren aus ganz Hessen am Dienstag im Dauereinsatz, wie die Hessische Niedersächsische Allgemeine berichtete. Demnach waren die Einsatzkräfte gerade erst bei Löscharbeiten eines weiteren Großbrandes abgelöst worden, als sie von dem etwa einen Kilometer langen Böschungsbrand an der A44 erfuhren. Sie waren die ganze Nacht im Einsatz. Ein nahe gelegener Autohof musste während der Löscharbeiten gesperrt werden.