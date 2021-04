Pandemie-Bekämpfung

Kassenärztliche Vereinigung: Impfkampagne in Berliner Praxen läuft gut an

Bis Mittwochabend wurden in den Praxen mehr als 9000 Patienten geimpft. In absehbarer Zeit wird wohl in 3000 Berliner Praxen geimpft werden.

