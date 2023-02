Angeklagt: Berliner Kassierer ergaunert über 12.000 Euro mit Pfandbons 

Ein 25-jähriger Kassierer soll in einem Supermarkt in Berlin-Neukölln durch unberechtigte Pfandgeldauszahlungen mit selbst ausgestellten Pfandbons rund 12.300 Euro erlangt haben. Die Staatsanwaltschaft Berlin erhob jetzt Anklage beim Amtsgericht Tiergarten wegen gewerbsmäßigen Computerbetruges in 127 Fällen, wie die Behörde am Freitag mitteilt.

So gelang der Betrug: Da der Pfandautomat in einer Supermarkt-Filiale in Berlin-Neukölln zwischen Februar und April 2022 kaputt war, konnten die Kunden ihr Pfandgut direkt bei den Mitarbeitern an der Kasse zurückgeben. Diese erstellten dann manuell Pfandbons und zahlten den Kunden das Pfandgeld aus.

Kassierer erstellte Pfandbons 127 selbst

Pfandgeldauszahlungen ab 50 Euro hätten eigentlich durch eine Führungskraft des Supermarkts mit einem Freigabechip autorisiert werden müssen. Dieser Chip wurde aber - zur Vermeidung von Laufwegen - direkt bei den jeweilige Kassierern hinterlegt.

Der Angeklagte soll diesen Umstand für sich genutzt und sich mittels eines solchen Freigabechips insgesamt 127 Pfandbons mit Beträgen zwischen 22,50 Euro und 101,50 Euro erstellt haben. Ohne dass Pfandgut vorhanden war. Diese Pfandbons habe der 25-Jährige dann an seiner Kasse und der von Kollegen eingelöst und sich den jeweiligen Betrag ausgezahlt.