Katar: Weiterer Journalist während Fußball-WM gestorben

Ein weiterer WM-Berichterstatter ist laut einem Medienbericht unerwartet verstorben. Die Hintergründe des Todesfalls sind derzeit nebulös.

Wie die katarische Tageszeitung Gulf Times am Samstag mitteilte, starb der Fotojournalist Khalid al-Misslam „plötzlich“ am 9. Dezember, während er über das internationale Sportereignis berichtete. Bei dem Mann soll es sich um einen gebürtigen Katarer handeln. „Wir glauben an Allahs Barmherzigkeit und Vergebung für ihn und sprechen seiner Familie unser tiefstes Beileid aus.“, heißt es in dem Tweet weiter. Details der Todesumstände wurden nicht mitgeteilt.

Tode überschatten WM-Berichterstattung

Einen Tag danach, am 10. Dezember, kam der US-amerikanische Journalist Grant Wahl ums Leben, während er über das Viertelfinalspiel zwischen Argentinien und den Niederlanden im Lusail Iconic Stadium berichtete. Dort war der Reporter nach Angaben von Zeugen erst zusammengebrochen und später verstorben. Laut der Zeitung The Wall Street Journal erlitt Wahl einen Herzinfarkt.

Wahl hatte in Doha zunächst für Aufsehen gesorgt, weil er während der WM wegen eines Regenbogen-T-Shirts kurzzeitig vom Sicherheitspersonal festgehalten wurde.