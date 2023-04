„Katastrophale Lage“: Gewerkschaft fordert Milliardenspritze für Wohnungsbau

Die Wohnungslage ist so schlecht wie noch nie seit dem letzten Weltkrieg: In Deutschland fehlen 700.000 Wohnungen.

Die IG BAU warnt vor einer schweren Krise im Wohnungsbau. Die Bedingungen für den Neubau von Wohnungen seien in Deutschland so schlecht „wie noch nie seit dem letzten Weltkrieg“, sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Robert Feiger in einem Interview der Augsburger Allgemeinen anlässlich des „Wohnungsbautages“ an diesem Donnerstag. Derzeit gebe es einen „toxischen Mix“ aus einem hohen Wohnungsbedarf, hohen Baukosten, einer Vervierfachung der Bauzinsen innerhalb eines Jahres und extrem hohen Hürden beim Bauen aufgrund von Auflagen und Vorschriften.

Deutschland stecke beim Bauen und Wohnen „in einer noch nie dagewesenen, noch nie so schlechten Situation: in einer absoluten Ausnahmesituation“, warnte Feiger. Dabei gebe es einen extrem hohen Bedarf an Immobilien: Mehr als 700.000 Wohnungen würden fehlen. Es sei vollkommen unrealistisch, dass sich unter den veränderten Bedingungen zu den gleichen Kosten mehr bezahlbare Wohnungen errichten ließen.

Gewerkschaftschef fordert 50 Milliarden für sozialen Wohnungsbau

Der Chef der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt, Robert Feiger, hat für den sozialen Wohnungsbau ein Sofortprogramm von 50 Milliarden Euro bis zum Jahr 2025 gefordert. Nur so könnten die im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP verankerten 100.000 Sozialwohnungen pro Jahr noch gebaut werden, sagte er am Donnerstag im Deutschlandfunk.

Auch die Linke forderte eine Milliardenspritze für den sozialen Wohnungsbau. „Wir brauchen dringend ein öffentliches Wohnungsbauprogramm über 20 Milliarden Euro für sozialen gemeinnützigen Wohnungsbau nach ökologischen Kriterien“, sagte die wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, Caren Lay, dem Nachrichtenportal T-Online.

Wohnungsbau: „Der Markt regelt das ganz offensichtlich nicht“

Die Lage beim Wohnungsbau beschrieb sie als „katastrophal“. Die Baugenehmigungen seien um mehr als 20 Prozent eingebrochen, 27.000 Sozialwohnungen seien im vergangenen Jahr weggefallen. Der Bundesregierung warf Lay vor, sie habe „einen Aufbruch für eine engagierte Wohnungspolitik bis jetzt komplett verschlafen“.

Es fehle vor allem bezahlbarer Wohnraum für Gering- und Durchschnittsverdiener in den Städten. „Der Markt regelt das ganz offensichtlich nicht“, betonte Lay. „Bund, Länder und Kommunen müssen gezielt fördern, ankaufen und vor allem auch selber Wohnungen bauen, um Wohnungsnot und Mietenexplosion endlich zu stoppen.“

Ifo-Umfrage: Stornierungen im Wohnungsbau nehmen weiter zu

Im Wohnungsbau werden laut Umfrage des Ifo-Instituts zudem immer mehr Aufträge storniert. Aktuell melden 16 Prozent der Wohnungsbauunternehmen abgesagte Aufträge – im Januar waren es 13,6 Prozent gewesen, im Februar 14,3 Prozent, wie das Ifo am Donnerstag mitteilte. „Das Neubaugeschäft bricht förmlich ein und die Zukunftssorgen in der Branche sind groß“, sagte Ifo-Forscher Felix Leiss.

Grund sind demnach die „rasant“ gestiegenen Baukosten und die höheren Finanzierungszinsen. Viele Wohnungsbauprojekte rentierten sich nicht mehr, würden verschoben oder ganz gestrichen.

Prognose: Zahl der Neubauten droht 2023 unter 250.000 zu fallen

Aktuell klagen laut Ifo-Umfrage 25,5 Prozent der Wohnungsbaubetriebe über Auftragsmangel. Im Januar waren es sogar 25,3 Prozent gewesen. Vor einem Jahr, im März 2022, lag die Zahl den Angaben zufolge bei 8,6 Prozent.

Laut einer Prognose für das Verbändebündnis droht die Zahl der Neubauten in diesem Jahr unter die Marke von 250.000 zu fallen, im kommenden Jahr dann unter die Marke von 200.000.