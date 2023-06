Katastrophenschutz in Potsdam: Sirenennetz macht Sprachdurchsagen möglich

Am Samstag werden die Sirenen in Potsdam schrillen: Zum Tag des Bevölkerungsschutzes sollen die Warnsysteme getestet werden. Was ist zu erwarten?

Rolf Vennenbernd/dpa

Um in Krisensituation die Bevölkerung gut warnen zu können, hat die Stadt Potsdam ihr Sirenennetz flächendeckend ausgebaut und vergrößert. Zukünftige Warnsysteme für Ausnahmezustände sollen am ersten bundesweiten Tag des Bevölkerungsschutzes unter dem Motto „Mitmachen, Mitwirken“ in der Landeshauptstadt geübt werden. Mit Unterstützung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe werden am Samstag alle Sirenenanlagen getestet und ertönen.

Wie die Stadt Potsdam am Donnerstag mitteilte, soll auch ein neues Feature zum Einsatz kommen: Sprachdurchsagen werden im gesamten Stadtgebiet zuhören sein. Die erste Phase des Sirenenbaus sei schon abgeschlossen. Nächstes Jahr soll das System erweitert werden. Die Stadt Potsdam möchte die Bevölkerung auf künftige Krisensituationen vorbereiten und mit dem Aktionstag zum Mitwirken animieren.

In den vergangenen Monaten seien 19 neue Sirenen errichtet worden, teilte die Stadt mit. Es flossen vor allem Fördermittel des Bundes. Die Kosten beliefen sich laut Stadt auf insgesamt 450 000 Euro. 17 Sirenen gab es zuvor bereits in Potsdam. Ab 2024 sollen in einer zweiten Ausbauphase 15 weitere elektronische Sirenen errichtet werden.

Stadtweite Probewarnung in Potsdam: Sprachdurchsage um 13 Uhr erwartet

Einen ersten Testlauf aller Sirenen, Warn-Apps und Cell-Broadcast soll es beim Tag des Bevölkerungsschutzes am Samstag um 13 Uhr geben. Beim sogenannten Cell Broadcast System geht eine automatische Benachrichtigung an jedes Handy, das zu diesem Zeitpunkt eingeschaltet ist, Empfang hat und mit einer aktuellen Software läuft. Von den Sirenen soll die einminütige Tonfolge zur Warnung der Bevölkerung sowie die Entwarnung zu hören sein.

Neun von zehn Menschen in Deutschland haben den Probealarm am bundesweiten Warntag im vergangenen Dezember wahrgenommen. Das zeigten die Ergebnisse einer Umfrage des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Den Angaben zufolge waren am 8. Dezember 2022 knapp 54 Prozent der Menschen über den neuen Warnkanal Cell Broadcast erreicht worden. Gut jeder Zweite erhielt demnach eine Warnung über eine Warn-App wie Nina oder KatWarn. Knapp 48 Prozent der Menschen hörten laut BBK das Heulen einer Sirene.