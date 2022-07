Eine Fernsehdebatte der Kandidatinnen und Kandidaten für die Nachfolge des britischen Premierministers Boris Johnson hat wegen eines Ohnmachtsanfalls der Moderatorin ein abruptes Ende gefunden. Außenministerin Liz Truss und Ex-Finanzminister Rishi Sunak lieferten sich am Dienstagabend im Sender TalkTV ein TV-Duell, als plötzlich ein Poltern zu hören war, weil die Moderatorin Kate McCann zu Boden stürzte.

In der Live-Sendung war zu sehen, wie Truss mitten im Satz abbrach und schockiert „Oh, mein Gott“ rief. Dann lief sie zu der Moderatorin, die sich außerhalb des Kamera-Fokus befand. Der Sender teilte später mit, McCann gehe es gut. Auf ärztliches Anraten sei die TV-Debatte jedoch nicht fortgesetzt worden.

Truss und Sunak streiten um Johnson-Nachfolge

„Erleichtert zu hören, dass es Kate McCann gut geht“, schrieb Truss nach dem Vorfall auf Twitter. Sunak erklärte auf dem Kurzbotschaftendienst an McCann gewandt: „Es war eine großartige Debatte und ich freue mich darauf, bald wieder von Ihnen gegrillt zu werden!“

Die beiden treten gegeneinander an im Rennen um Johnsons Nachfolge als Parteivorsitzender der konservativen Tories und Regierungschef oder -chefin. Am Montagabend hatten sie sich ihr erstes TV-Duell geliefert. Bei einer Stichwahl werden alle rund 200.000 Tory-Mitglieder den Nachfolger oder die Nachfolgerin bestimmen. Das Ergebnis soll am 5. September verkündet werden. Meinungsumfragen sehen Truss bislang deutlich vor Sunak.

Johnson war am 7. Juli durch eine parteiinterne Revolte gegen seine viel kritisierte Amtsführung zum Rücktritt als Parteivorsitzender gezwungen worden, was auch das Aus für sein Regierungsamt bedeutete. Er will aber noch bis zur Kür seiner Nachfolge Premierminister bleiben.