Katharina Günther-Wünsch soll bei CDU-Wahlsieg Bildungssenatorin werden

Die Berliner CDU hat für den Fall eines Sieges bei der Wiederholungswahl in Berlin auch eine Bildungssenatorin in petto – die Lehrerin Katharina Günther Wünsch.

Falls die CDU Berlin sich nach der Wiederholungswahl an der Regierung beteiligen kann, möchte ihr Spitzenkandidat Kai Wegner die CDU-Abgeordnete Katharina Günther-Wünsch als Bildungssenatorin einsetzen. Das sagte Wegner dem Tagesspiegel. Günther-Wünsch sei als „Powerfrau“ und „absolute Expertin“ die Richtige für die Aufgabe, sagte Wegner.

Günther-Wünsch wurde 1983 in Dresden geboren. Seit 2018 ist sie Studiendirektorin an der Walter-Gropius-Schule. Seit 2021 sitzt Günther-Wünsch im Abgeordnetenhaus Berlin, sie ist bildungspolitische Sprecherin ihrer Fraktion.

Gut eine Woche vor der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl in Berlin hat die CDU ihren Vorsprung in den Umfragen ausgebaut. Laut einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Erhebung von infratest dimap im Auftrag der ARD käme die CDU auf 25 Prozent, wenn bereits an diesem Sonntag gewählt würde. Zweitstärkste Kraft wäre mit 19 Prozent die SPD mit Regierungschefin Franziska Giffey. Die Grünen kämen auf 18, die Linken auf 12, die AfD auf 10 und die FDP auf 6 Prozent. Auf andere Parteien entfielen insgesamt 10 Prozent.