„Kaufhaus des Helfens“ will Geld für Erdbebenopfer sammeln Es war eine Idee von Freunden auf der Couch - mit einem nur für wenige Stunden geöffneten Popup-Kaufhaus Spenden sammeln für die Opfer der schweren Erdbeben ... dpa

Berlin -Es war eine Idee von Freunden auf der Couch - mit einem nur für wenige Stunden geöffneten Popup-Kaufhaus Spenden sammeln für die Opfer der schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien. Am Donnerstag war so weit. Das KaDeHe - das „Kaufhaus des Helfens“ - öffnete nachmittags, um binnen fünf Stunden 50.000 Euro zusammenzubekommen. Dutzende Interessierte kamen.