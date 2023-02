Berlin und München: Deutsche Großstädte als mögliche Olympia-Bewerber? Nachhaltigkeit, geringe Kosten und dauerhafte Nutzung der Sportstätten: Zehnkampf-Meister Kaul spricht sich für die Olympischen Spiele in deutschen Städten aus – auch in Berlin. dpa

Der Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul spricht in einem Interview über die mögliche Ausrichtung der Olympischen Spiele in deutschen Metropolen. Jae C. Hong/AP

Berlin -Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul hat eine gemeinsame Olympia-Bewerbung von München und Berlin sowie eventuell auch Frankfurt ins Gespräch gebracht. Der 25-Jährige begründete dies in einem Interview der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag-Ausgabe) mit Nachhaltigkeitsaspekten und geringeren Kosten. Kaul verwies dabei auf die European Championships in München im vorigen August. Dort war für Europameisterschaften in verschiedenen Sportarten auf vorhandene Sportstätten zurückgegriffen worden.