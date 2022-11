Munitionskrise bei der Bundeswehr: Lambrecht hat „kaum etwas bestellt“ Verteidigungsministerin Christiane Lambrecht war mit großer Ansage ins Amt gestartet. Doch beim zentralen Projekt wird ihr nun Tatenlosigkeit vorgeworfen. Carsten Hoffmann , dpa

Verteidigungsministerin Christiane Lambrecht wird für die mangelnde Ausrüstung der Bundeswehr kritisiert. Valeria Mongelli/ZUMA Press Wire

Berlin -Wegen der schleppend angelaufenen Vollausrüstung der Bundeswehr wächst die Kritik am Verteidigungsministerium: Bisher habe die Bundesregierung kaum Munition, Waffen und Ausrüstung bestellt, obwohl Unternehmen in Vorleistung gegangen seien, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV), Hans Christoph Atzpodien, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.