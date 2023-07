Kein Büro für Gerhard Schröder: Altkanzler legt Berufung ein

Der Rechtsstreit um das gestrichene Büro von Altkanzler Gerhard Schröder (SPD) im Bundestag geht in die nächste Instanz. Nach einer ersten Niederlage Anfang Mai hat der 79-Jährige nun Berufung gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin eingelegt, wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte. Nun wird sich das Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg mit dem Fall befassen. Wann dies geschehen wird, sei aber noch nicht absehbar. Schröders Anwalt Michael Nagel hatte bereits unmittelbar nach dem Urteil mitgeteilt, man werde Berufung einlegen.

Der Altkanzler hatte gegen einen Beschluss des Haushaltsausschusses vom Mai 2022 geklagt, in dessen Folge sein Büro – inklusive Personal – gestrichen wurde. Hintergrund waren Kritik und öffentlicher Druck wegen Schröders Nähe zu Russland angesichts des Angriffskriegs in der Ukraine. Zeitweise war sogar ein Parteiausschluss im Gespräch.

Gerhard Schröder: Altkanzler wegen Russland-Nähe in der Kritik

Tatsächlich bestehe zwar „seit über 50 Jahren eine einheitliche und dauernde Übung, nach der Bundeskanzler a.D. ein Büro mit Stellenausstattung auf Lebenszeit erhalten“, hieß es in dem Urteil. Ein rechtlicher Anspruch auf diese Sonderrechte bestehe aber nicht. Der Bundesrechnungshof kritisiert die Praxis schon länger – aus Kostengründen. So flossen laut Angaben des Kanzleramts allein im Jahr 2021 über 400.000 Euro in Schröders kaum genutztes Bundestags-Büro .

Für das Gericht war auch der Grundsatz der Gleichbehandlung kein gültiges Argument für eine Weiterführung. Die Einrichtung der Altkanzlerbüros richte sich allein nach öffentlichem Interesse, weil es hier um die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben gehe, hieß in dem Urteil. Sollte der Bundestag der Meinung sein, dass Schröder diese Pflichten nicht mehr erfülle, könne das Büro ohne Weiteres gestrichen werden. Schröders Anwalt kritisierte das Urteil damals scharf.

Schröder war von 1998 bis 2005 Kanzler und von 1999 bis 2004 Parteivorsitzender der SPD. Wegen seiner Verbindungen zu Russland und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin steht der Altkanzler insbesondere seit Beginn des Ukraine-Kriegs massiv in der Kritik - auch in der eigenen Partei. In dem vom Haushaltsausschuss beschlossenen Antrag waren seine Verbindungen zu russischen Konzernen oder Putin aber nicht explizit genannt worden. Auch vor dem Verwaltungsgericht blieb offen, ob dies für den Ausschuss eine Rolle spielte.