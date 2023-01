„Kein einfacher Mord“: Bröckelnde Fassade - Verzweiflung Was bleibt noch, wenn die Ehe zerrüttet und der Job weg ist, wenn alles nur noch Lug und Trug ist? Als es praktisch keinen Ausweg mehr zu geben scheint, gesc... Klaus Braeuer , dpa

HANDOUT - Nina (Laura Tonke) versteht sich gut mit Viktor (Sebastian Becker). Georges Pauly/NDR/ARD/dpa

Berlin -Alles vorbei. Die Ehe von Nina (Laura Tonke) und Paul (Felix Klare) ist am Ende. Sie wohnen zwar noch in einer stattlichen Hamburger Villa, aber Paul hat seine Stellung als Arzt verloren und arbeitet jetzt als Pharmavertreter. Währenddessen hilft Nina in einer Reinigung aus.