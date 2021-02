Köln - Die Sängerin Michelle („Und heut’ Nacht will ich tanzen“) folgt einem Trend hin zu einem neuen weiblichen Selbstbewusstsein. Immer mehr Veränderungen sind in letzter Zeit an der prominenten Deutschen zu beobachten. So hat sie sich ihre Brustimplantate entfernen lassen. Das berichtete Michelle, die mit bürgerlichem Namen Tanja Gisela Hewer heißt, in dem Podcast „Aber bitte mit Schlager“.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Michelle (@michelle_aktuell) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Michelle verkündete stolz: „Ich brauche es nicht, ich möchte es nicht mehr. Plastik aus dem Körper raus.“ Sie habe beschlossen, wieder natürlicher und authentischer werden zu wollen. „Ich bin mir selber wichtig. Ich weiß heute, wer ich bin“, sagte die Sängerin resolut.

In natürlicher Gesellschaft: Cathy Hummels, Heidi Klum, Alicia Keys

Die 49-Jährige zeigt sich wie viele andere Stars mittlerweile auch ungeschminkt auf ihrem Instagram-Profil. Auch Alicia Keys, Cathy Hummels, „Bergdoktor“-Star Ronja Forcher und Heidi Klum präsentieren sich immer wieder ganz selbstbewusst ohne Make-up.