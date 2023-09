Der Antrag der AfD gegen den Ausschluss ihrer Abgeordneten von der Kontrolle des Verfassungsschutzes durch den Landtag ist durch Brandenburgs Verfassungsgericht am Mittwoch abgelehnt worden. Das Gericht sieht darin nach Angaben vom Mittwoch keinen Verstoß gegen Verfassungsrecht. In der in Potsdam stattfindenden mündlichen Verhandlung ging es unter anderem um die Ablehnung aller 23 AfD-Abgeordneten für die Mitgliedschaft in der Parlamentarischen Kontrollkommission (PKK) durch die Landtagsmehrheit. (AZ: VfGBbg 78/21).

Die AfD hatte in dem Organstreitverfahren dem Gericht zufolge beantragt, festzustellen, dass der Landtag sie in ihrem Recht auf Chancengleichheit der Fraktionen und auf effektive Opposition verletzt habe. Die Entscheidung erging demnach mit sechs zu zwei Stimmen.

Verfassungsgericht prüft Grenzen der Wahlrechts-Ausübung

Zur Begründung hieß es, die Mehrheit der Abgeordneten, die selbst nicht Mitglieder des Gremiums seien, hätten durch die freie Wahl der Mitglieder der Parlamentarischen Kontrollkommission das Recht zu entscheiden, wer die Kontrolle an ihrer statt ausüben soll. Die vorgesehene Wahl der Mitglieder der Kontrollkommission stelle einen „schonenden Ausgleich“ zwischen diesen Abgeordneten und den Fraktionsrechten her.

Eine vom Verfassungsgericht zu prüfende Grenze der Ausübung des Wahlrechts bildet demnach erst der Missbrauch. Diese sei dann erreicht, wenn die Opposition nicht mehr angemessen vertreten sei. Zwei der fünf Mitglieder der Kommission gehörten jedoch der Opposition an, sodass sie mit 40 Prozent angemessen vertreten sei. Auch im Übrigen lasse sich eine missbräuchliche Ausübung des Wahlrechts nicht feststellen.